Pierwszy taki robot sprzątający. Redkey R20 będzie wyposażony w ekran dotykowy

Aż dziwne, że o takim rozwiązaniu pomyślano dopiero teraz.

Rozwiązanie stworzone z myślą o użytkownikach

Inteligentny robot sprzątający z ekranem dotykowym

Redkey R20 – cena i dostępność

Roboty sprzątające to bardzo przydatne urządzenia, które znacznie ułatwiają utrzymywanie czystości w domu. Są one bowiem w stanie odkurzać, a nawet myć podłogi za nas. Z roku na rok cieszą się one więc coraz większą popularnością, a w parze i ich rosnącą popularnością idzie ich rozwój. Roboty sprzątające wykorzystują coraz to nowocześniejsze technologie, od nawigacji laserowej LDS, po automatyczne systemy opróżniania pojemników na kurz.Tym razem innowacji w zakresie robotów sprzątających postanowiła dokonać marka Redkey . Niebawem do sprzedaży trafi jej robot sprzątający Redkey R20. Będzie to pierwszy robot sprzątający ze stacją dokującą wyposażoną w ekran dotykowy.Zastanawiasz się, po co stacji dokującej robota sprzątającego ekran dotykowy? Śpieszymy z wyjaśnieniami. Jest to rozwiązanie, które sprawdzi się wszędzie i zawsze tam, gdzie aplikacja mobilna i połączenie sieciowe zawodzą.Aplikacje mobilne opracowane z myślą o obsłudze robotów sprzątających oferują wiele możliwości. Pozwalają na planowanie sprzątania, śledzenie postępów tych urządzeń i nie tylko. Proces parowania z nimi nie zawsze jest jednak krótki i prosty, a połączenie aplikacji z robotem bywa zrywane. Czasem z resztą po prostu chciałoby się, aby z wszystkich możliwości robota można było skorzystać bez konieczności sięgania po smartfon i aplikację. Właśnie tę potrzebę ma spełniaćStacja dokująca robota Redkey R20 ma być wyposażona w, którego będzie można obsługiwać dotykowo. Dla wielu osób jego obsługa zapewne będzie wygodniejsza niż obsługa aplikacji na smartfonie ze znacznie mniejszym ekranem. Z poziomu ekranu dotykowego stacji dokującej będzie można uzyskać dostęp do tych samych opcji i funkcji, które oferuje aplikacja mobilna – w tym planowania sprzątania, edytowania map otoczenia, ustawiania mocy ssania czy zmiany trybów pracy robota. Co więcej, dzięki niemu obsługa inteligentnych funkcji urządzenia będzie możliwa także wtedy, gdy robot nie będzie połączony z siecią.Stacja bazująca robota Redkey R20 będzie dysponować również specjalnym chipem, który będzie nakazywał wysyłanie poleceń z ekranu dotykowego do samego robota. Polecenia te będą przesyłane za pomocą fal radiowych. Oczywiście nic nie będzie stało na przeszkodzie ku temu, by osoby, które preferują obsługę robotów sprzątających za pomocą aplikacji mobilnej, obsługiwały R20 za pośrednictwem aplikacji Redkey.Poza ekranem dotykowym Redkey R20 ma dysponować systemem nawigacji laserowej LDS i oferować siłę ssania na poziomie 4000 Pa. Będzie on nie tylko odkurzał, ale również mył podłogi z pomocą rotacyjnego mopa. Ponadto stacja dokująca ma automatycznie opróżniać pojemnik na kurz robota, jak również uzupełniać jego pojemnik na wodę i obsługiwać funkcję samooczyszczania, elektrolitycznej sterylizacji wody oraz samoosuszania mopa.Redkey R20 ma trafić do sprzedaży w lipcu bieżącego roku. Wygląda na to, że warto tego produktu wyczekiwać. W tej chwili nie wiadomo, ile trzeba będzie za niego zapłacić.