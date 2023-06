Oppo i Vivo opuszczą Polskę? Jest oficjalne stanowisko

OPPO wydało stanowisko.

OPPO zostaje w Polsce

"Stanowczo zaprzeczamy plotkom o wyjściu z Polski. Kraj ten jest dla nas bardzo ważnym rynkiem i już mamy zaplanowane premiery do końca roku. W lipcu zaprezentujemy serię Reno 10 a w kolejnych miesiącach urządzenia IoT, w tym nowe słuchawki OPPO Air3 Pro i będziemy rozszerzać portfolio ekosystemowe."

Sytuacja VIVO nie jest klarowna

Wczoraj serwis GSMOnline przekazał nieoficjalną informację, jakoby Polskę miała cichaczem opuścić należąca do chińskiego koncernu BBK Electronics marka VIVO. Informacje te podsyciły wcześniejsze plotki o wyjściu z Polski OPPO, a potencjalnie nawet Realme (w tym przypadku jesteśmy pewni, że polski oddział nie jest zagrożony). W sieci pojawiło się niemałe zamieszanie, a polscy użytkownicy smartfonów i innych urządzeń zastanawiali się co dalej ze wsparciem dla ich produktów. O ile sytuacja w przypadku VIVO nadal pozostaje niejasna, to OPPO, rozwiewając wszelkie wątpliwości, wydało stanowisko. Wygląda na to, że OPPO nigdzie się nie wybiera i planuje kolejne premiery produktowe. Oświadczenie w tej sprawie wydało biuro prasowe OPPO, ucinając dalsze spekulacje: