Mac Studio i Mac Pro odświeżone. Teraz z nowym potężnym czipem M2 Ultra

Sprzęt dla zamożnych profesjonalistów.

„M2 Ultra zapewnia nieprawdopodobne możliwości i wydajność przy realizacji najbardziej wymagających zadań profesjonalnych, a przy tym zachowuje efektywność energetyczną będącą znakiem rozpoznawczym czipów Apple”

„Ogromny przyrost wydajności CPU, GPU i systemu Neural Engine w połączeniu z wysoką przepustowością pamięci RAM czyni z M2 Ultra najpotężniejszy układ SoC kiedykolwiek stworzony dla komputera osobistego”.

Nowy Mac Studio 2023 z Apple M2 Max i Ultra

Nowy Mac Pro 2023 z Apple M2 Ultra

Apple Mac Studio z czipem M2 Ultra. | Źródło: AppleApple M2 Ultra może obsługiwać nawet 192 GB zunifikowanej pamięci RAM, czyli ilość dwukrotnie większą niż w przypadku czipa M1 Ultra. Wydajność Apple M2 Ultra szacowana jest na 20 procent wyższą niż M1 Ultra w przypadku CPU, 30 procent w przypadku GPU oraz nawet 40 procent jeśli chodzi o system Neural Engine. Silnik multimedialny zoptymalizowano pod kątem jak najskuteczniejszej akceleracji kodowania ProRes.- powiedział Johny Srouji, starszy wiceprezes Apple w pionie Hardware Technologies.Nowy Mac Studio 2023 to świetna propozycja dla osób pracujących w miejscach, w których liczy się optymalizacja przestrzeni biurowej. Wymiary komputera Apple to zaledwie 19,7 x 19,7 x 9,5 centymetra. Do sprzedaży trafią łącznie dwa warianty urządzeń - jeden z czipem M2 Max (2,7 kg), a drugi z M2 Ultra (3,6 kg).Mac Studio z czipem M2 Max jest podobno o 50 procent szybszy od Maca Studio poprzedniej generacji i 4 razy szybszy od najwydajniejszego 27-calowego iMaca z procesorem Intel. Ma 12-rdzeniowe CPU, maksymalnie 38-rdzeniowe GPU i do 96 GB zunifikowanej pamięci RAM o przepustowości 400 GB/s.Apple Mac Studio z czipem M2 Ultra. | Źródło: AppleMac Studio z czipem M2 Ultra dwukrotnie przewyższa M2 Max (stąd pewnie dwukrotnie wyższa cena). Mac Studio M2 Ultra jest według zapewnień Apple do 3 razy szybszy od Maca Studio poprzedniej generacji z czipem M1 Ultra i do 6 razy szybszy od najpotężniejszego 27-calowego iMaca z procesorem Intel - oczywiście w zależności od zastosowań. Ma 24-rdzeniowe CPU, maksymalnie 76-rdzeniowe GPU i do 192 GB zunifikowanej pamięci RAM o przepustowości 800 GB/s.Nowy Mac Studio to obsługa HDMI z przesyłaniem obraz do 8K i 240 Hz. Model Maca Studio z czipem M2 Ultra obsługuje nawet sześć wyświetlaczy Pro Display XDR. Nie zabrakło Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, czterech portów Thunderbolt 4, złącza Ethernet, dwóch USB-A z tyłu obudowy, dwóch portów USB-C z przodu i gniazda na kartę SD, ułatwiającą importowanie zdjęć i filmów.Cena tańszego modelu Mac Studio startuje od 11499 złotych, a droższego od 22999 złotych.Teraz każdy Mac Pro oferuje wydajność nie jednej, lecz siedmiu wbudowanych kart Afterburner, a czip M2 ultra może odtwarzać aż 22 strumienie wideo ProRes w rozdzielczości 8K. To działa na wyobraźnię. Pierwszy Mac Pro bez procesora Intel ma 24-rdzeniowe CPU od Apple i maksymalnie 76-rdzeniowe GPU, a także dwukrotnie większą pamięć RAM i pamięć masową SSD. Nowego Maca Pro można też zamówić w konfiguracji z nawet 192 GB zunifikowanej pamięci RAM o przepustowości 800 GB/s.Apple Mac Pro z czipem M2 Ultra. | Źródło: AppleNowy Mac Pro z czipem M2 Ultra względem poprzednika może według Apple nawet 3-krotnie szybciej realizować zadania spotykane w praktyce profesjonalistów, takie jak transkodowanie wideo i symulacje 3D. Ponadto, dzięki siedmiu gniazdom rozszerzeń PCIe 4.0 (sześć wolnych) użytkownik może dostosować jego konfigurację do swoich potrzeb - na przykład poprzez dodatkowe interfejsy sieciowe lub pamięci masowe.Apple Mac Pro z czipem M2 Ultra. | Źródło: AppleMac Pro to teraz także aż 8 (!) wbudowanych portów Thunderbolt 4, czyli dwukrotnie więcej niż w poprzedniku. Da się do niego podpiąć maksymalnie sześć monitorów Pro Display XDR. Mac Pro jest też wyposażony w Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, trzy porty USB-A, dwa porty HDMI o podwyższonej przepustowości, obsługujące rozdzielczość do 8K i odświeżanie obrazu do 240 Hz, dwa porty Ethernet 10 Gb/s i gniazdo słuchawkowe przystosowane do podłączania słuchawek o wysokiej impedancji.Nowy Mac Pro jest dostępny w obudowie wieżowej, jak i stelażowej. Ceny wersji wieżowej zaczynają się od 39199 złotych. Obudowa stelażowa startuje z poziomu 41999 złotych.Źródło: Apple