Nowy MacBook Air 15 to najsmuklejszy laptop na świecie. Wygląda zjawiskowo

Dlaczego musi być taki drogi?

Jednym z najciekawszych urządzeń zaprezentowanych w trakcie Apple WWDC 2023 jest bez wątpienia nowy 15-calowy MacBook Air. To właśnie ta seria przenośnych komputerów Apple dedykowana jest dla ludu i ma kusić nie tylko swoim wyglądem i wydajnością, ale także względnie rozsądną jak na tego producenta ceną. W tym wypadku z pewnością udało się spełnić pierwszy warunek. Z drugim może być mały problem.15-calowy MacBook Air to laptop, który może się podobać. Pusty frazes? Absolutnie nie w tym przypadku. Apple postawiło na najcieńszą w historii swoich notebooków obudowę o grubości zaledwie 11,5 milimetra, czyniącą go najsmuklejszym laptopem z 15-calowym wyświetlaczem na świecie. Masa? 1,51 kg. Wygląd oceńcie sami - moim zdaniem aluminiowa konstrukcja przykuwa spojrzenia nawet na prasowych zdjęciach.

„Z wielką radością wprowadzamy do naszej oferty pierwszego 15-calowego MacBooka Air. To maszyna o niesamowitej wydajności i niezwykle atrakcyjnym dizajnie. Tworząc nowego MacBooka Air, zbudowaliśmy najlepszego na świecie laptopa 15-calowego. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie układ scalony Apple”

„Nowy MacBook Air to propozycja kompletna pod każdym względem. Ma duży wyświetlacz Liquid Retina, niezwykle smukłą konstrukcję bez wentylatorów, jest zdolny do wyjątkowo długiej pracy na baterii, a jego układ sześciu głośników generuje realistyczny dźwięk”.

15-calowy MacBook Air 2023 - cena

Nowy 15-calowy MacBook Air z czipem Apple M2. | Źródło: Apple, powiedział John Ternus, starszy wiceprezes Apple w pionie Hardware Engineering.Uwagę w 15-calowym MacBooku Air zwraca także ekran Retina o przekątnej 15,3 cala. Cechuje go jasność na poziomie 500 nitów, czyli wyższa niż większości laptopów. Matryca LED IPS o rozdzielczości 2880x1864 pikseli, wykorzystująca technologię True Tone, może wyświetlać miliard kolorów i wspiera przestrzeń barw DCI-P3. To może być spory atut tego urządzenia.Nowy 15-calowy MacBook Air z czipem Apple M2. | Źródło: AppleAtutem ma być też nowy Chip M2, który zapewnia nie tylko wysoką wydajność, ale jest też energooszczędny. Apple podaje, że model jest nawet 12 razy szybszy od najszybszego MacBooka Air z procesorem Intel. Apple M2 w 15-calowy MacBook Air 2023 to 8-rdzeniowe CPU, 10-rdzeniowe GPU i 16-rdzeniowy system Neural Engine. Do gwarancji o mocy obliczeniowej podejdźcie z pewnym dystansem. Pewnym można być tego, że w porównaniu z laptopami z układami Intel sprzęt ten na pewno zdecydowanie dłużej będzie działał na baterii.15-calowy MacBook Air ma działać bez ładowarki nawet przez 18 godzin. Odbywało się to będzie w absolutnej ciszy, jako że laptop chłodzony jest pasywnie i nie ma wentylatorów. Nie zabrakło kamerki FaceTime HD 1080p, sześciu głośników, złącza MagSafe do ładowania oraz dwóch portów Thunderbolt.Nowy 15-calowy MacBook Air z czipem Apple M2. | Źródło: AppleTo może być naprawdę fajny sprzęt do produktywnej pracy. Fajny, ale drogi.Oczywiście w sprzedaży znajdzie się kilka wariantów laptopa. 15-calowy MacBook Air dostępny jest w wersjach z 8, 16 lub 24 GB zunifikowanej pamięci RAM i dyskami SSD o pojemności 512 GB, 1 TB lub 2 TB, ale też zasilaczem z dwoma portami USB-C o mocy 35 W lub zasilaczem o mocy 70 W.Nowy 15-calowy MacBook Air z czipem Apple M2. | Źródło: AppleCena podstawowej wersji 15-calowego MacBooka Air wynosi aż 8499 złotych. Mówiłem, że tanio nie będzie. Laptop dostępny jest w czterech kolorach - czarnym, złotym, szarym i srebrnym.Dla porównania, 13-calowy MacBook Air z czipem M2 kosztuje od 7299 złotych.Źródło: Apple