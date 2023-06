Apple Vision Pro - nowy komputer zakładany na twarz budzi mieszane uczucia

Wizja Apple niektórych przeraża.

Po wielu miesiącach przecieków i spekulacji wreszcie jest - sprzęt VR/AR od Apple, który od momentu swojej prezentacji budzi mieszane uczucia. Wizja Apple, która jeszcze bardziej chce przykleić nas do ekranów i wirtualnej rzeczywistości jest śmiała, ale czy może się udać? Sprawdźmy.Swój najnowszy produkt, który do sklepów trafi najwcześniej na początku przyszłego roku i to tylko w USA z pewnością nie jest rewolucyjny. Apple sprytnie poskładało dostępne już technologie i upakowało je w piękny marketingowy przekaz. Nie widzę w tym nic złego, firma z Cupertino nie raz już pokazała, że potrafi wyznaczać kierunku w obszarach, które wydawały się już zajęte przez inne korporacje.Czym jest Apple Vision Pro? Według producenta, mamy do czynienia z rewolucyjnym komputerem przestrzennym. To określenie faktycznie doskonale pasuje do wspomnianego urządzenia, bowiem faktycznie mamy do czynienia z komputerem w formie gogli, który zakładamy na głowę.

Wielozadaniowa praca z Apple Vision Pro / foto. Apple

"Vision Pro tworzy nieskończoną przestrzeń dla aplikacji, która wykracza poza granice tradycyjnego wyświetlacza i wprowadza w pełni trójwymiarowy interfejs użytkownika sterowany za pomocą najbardziej naturalnych i intuicyjnych danych wejściowych - oczu, dłoni i głosu użytkownika. Wyposażony w visionOS, pierwszy na świecie przestrzenny system operacyjny, Vision Pro pozwala użytkownikom na interakcję z treściami cyfrowymi w sposób, który sprawia wrażenie fizycznej obecności w ich przestrzeni. Przełomowa konstrukcja Vision Pro obejmuje system wyświetlania o ultrawysokiej rozdzielczości, który zawiera 23 miliony pikseli na dwóch wyświetlaczach, oraz niestandardowy układ Apple w unikalnej konstrukcji dwuprocesorowej, aby zapewnić, że każde doświadczenie sprawiało wrażenie, jakby odbywało się przed oczami użytkownika w czasie rzeczywistym."

visionOS z trójwymiarowym interfejsem

Rozmowy wideo z Apple Vision Pro / foto. Apple

Ekran Apple Vision Pro wyświetla oczy użytkownika / foto. Apple

Apple Vision Pro naszpikowano elektroniką

Ekran Apple Vision Pro z dołączoną baterią / foto. Apple

Interfejs visionOS na Apple Vision Pro / foto. Apple

Wizja samotności skazana na sukces?

Oglądanie filmów na Apple Vision Pro / foto. Apple

- informuje Apple w oficjalnym komunikacie.Według Tima Cooka, dyrektora generalnego Apple, wraz z prezentacją Vision Pro rozpoczyna się nowa era komputerów, era komputerów przestrzennych.Urządzenie zasilane jest przez system visionOS, który oferuje trójwymiarowy interfejs uwalniający aplikacje od ograniczeń wyświetlacza. Użytkownicy będą mogli wykorzystać wielozadaniowość, wyświetlać obok siebie różne aplikacje w dowolnej skali. Kwestia obsługi interfejsu wygląda bardzo interesująco - sterowanie osbywa się za pomocą wzorku, gestów i dłoni. Dodatkowo, aby stworzyć wirtualną przestrzeń do pracy, można podłączyć urządzenia, jak Magic Keyboard i gładzika Magic Trackpad.Trójwymiarowy interfejs łączy treści cyfrowe z fizycznym światem otaczającym użytkownika. Co więcej, technologia EyeSight pozwala zachować kontakt z osobą noszącą gogle. Apple tłumaczy, że w momencie, gdy do użytkownika podejdzie inna osoba, urządzenie wydaje się przeźroczyste - pozwalając użytkownikowi widzieć tę osobę, a jednocześnie wyświetlając oczy użytkownika.Design gogli może się podobać i sprzęt wygląda na zdecydowanie wygodniejszy w użyciu niż inne zestawy VR dostępne na rynku. Jak będzie w praktyce? O tym przekonamy się w przyszłości.Pod maską znajdziemy system wyświetlania o wysokiej rozdzielczości, który wykorzystuje technologię micro-OLED, aby upakować 23 miliony pikseli w dwóch wyświetlaczach, każdy wielkości znaczka pocztowego. Użytkownicy z potrzebami korekcji wzroku będą mogli korzystać z wkładek optycznych ZEISS, aby zapewnić wierność wizualną i dokładność śledzenia wzroku.Producent zaimplementował system dźwięku przestrzennego, a za wydajność podpowiada podwójny procesor M2 oraz nowy układ R1, który przetwarza dane wejściowe z 12 kamer, pięciu czujników i sześciu mikrofonów.Według Apple, Vision Pro wykorzystuje szybkie kamery i pierścień diod LED, które wyświetlają niewidoczne wzory świetlne na oczach użytkownika, zapewniając responsywne, intuicyjne wprowadzanie danych.Na rynku nie brakuje sprzętów do rozszerzonej rzeczywistości, możliwe jednak, że dopiero Apple zdoła wprowadzić tego typu komputery do mainstreamu. Na razie nie jestem optymistą w tej kwestii z uwagi na cenę. Cena Apple Vision Pro zaczyna się od 3499 USD (ok. 15 000 zł), a urządzenie będzie dostępne na początku przyszłego roku w USA, a w kolejnych krajach w późniejszym terminie.Apple Vision Pro sprawia wrażenie sprzętu przeznaczonego głównie do rozrywki. Trójwymiarowy interfejs wygląda intrygująco, ale zasłanianie twarzy goglami w celu oglądania filmów czy obsługi aplikacji na dłuższą metę budzi we mnie pewien niepokój.Oczywiście to dopiero początek i nie zdziwię się jeżeli Apple w przyszłości znajdzie dla Vision Pro takie zastosowania, dla których warto będzie zanurzyć się w wirtualną (rozszerzoną) rzeczywistość na wiele godzin. Na razie jednak tej wizji nie kupuję.