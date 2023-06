Lidl pozamiatał. Lidlomix wkrótce w historycznie najniższej cenie

Absolutnie rekordowo niska cena.

Lidlomix w rekordowo niskiej cenie - od 12.06.2023

Lidl nie zwalnia tempa jeśli chodzi o tegoroczne promocje związane ze swoimi szalenie popularnymi urządzeniami z serii Monsieur Cuisine, potocznie nazywanymi Lidlomiksami. Ta ciekawa i tańsza alternatywa dla Thermomixa jeszcze w czerwcu tego roku dostępna będzie w historycznie najniższej cenie. Wiadomości są tym lepsze, że nowa promocja dotyczy bardziej zaawansowanego z urządzeń, czyli(nie: Monsieur Cuisine Connect ).W sieci ukazała się najnowsza gazetka Lidla, a w niej ogromna niespodzianka dla wszystkich miłośników gotowania. Monsieur Cuisine Smart już od 12 czerwca tego roku trafi do sprzedaży w cenie, co oznacza obniżkę aż o 500 złotych! Jest jeden warunek: należy zainstalować aplikację Lidl Plus , w której już wkrótce zostanie umieszczony kupon rabatowy na omawiany tu sprzęt. Regularna cena sprzętu wynosi 2499 złotych. Co potrafi Lidlomix?Nowej gazetki Lidla nie ma jeszcze w sieci, ale pojawiła się jej drukowana wersja w witrynie Gazetkapromocyjna.pl. | Źrodło: Gazetkapromocyjna.plUrządzenie wyposażone w 8-calowy wyświetlaczem dotykowy pomoże nawet zupełnym amatorom w gotowaniu, gotowaniu na parze, siekaniu, zagniataniu, emulgowaniu, rozdrabnianiu, mieszaniu, smażeniu, wolnym gotowaniu, gotowaniu sous vide oraz ważeniu. Oczywiście przyda się także tym osobom, które kwestie kulinarne mają w małym palcu - ot, pozwoli skrócić czas przygotowywania potraw.W zestawie z Monsieur Cuisine Smart znajdują się pokrywa, wkładka do gotowania na parze, nakładka do gotowania na parze, wkład do gotowania, szpatułka, pokrywka z otworem do napełniania i dozownikiem, wkładka z ostrzami, nakładka do mieszania oraz pojemnik do mieszania ze stali szlachetnej z maks. pojemnością 3 llitrów.Wielofunkcyjny robot kuchenny posiada oferuje 10-stopniową regulację prędkości i dodatkową funkcję turbo, regulację temperatury od 37 do 130°C oraz ma wbudowany timer 99-minutowy. Dzięki Wi-Fi użytkownik może liczyć na stale aktualizowane przepisy, a z poziomu aplikacji planować posiłki i przygotowywać listy zakupowe.Dla porównania,kosztuje ok.. Monsieur Cuisine Smart nie jest urządzeniem identycznym, ale mocno zbliżonym. Informacja o różnicach pomiędzy tymi sprzętami w trymiga znajdziecie w sieci.Źródło: mat. własny via Gazetkapromocyjna.pl