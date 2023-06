Jaki PC do gier? Polecane zestawy komputerowe - czerwiec 2023

Polecane komputery do gier i nie tylko.

Jaki komputer do gier kupić? Jaką kartę graficzną wybrać? Jaki kupić procesor? Takie pytania zadaje sobie każdego miesiąca cała masa miłośników gier komputerowych oraz osób pragnących ulepszyć swój sprzęt. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom polskich graczy i osób poszukujących nowego komputera lub chcących zmodernizować obecny, postanowiliśmy uruchomić nowy, aktualizowany comiesięcznie cykl publikacji, w których polecać będziemy najlepsze zestawy komputerowe w zależności od założonego budżetu.Polecając poszczególne komponenty bazujemy na opiniach swoich, innych testerów sprzętu, a także konsumentów. Polecane zestawy komputerowe z różnych półek cenowych zostały dobrane w taki sposób, aby każdy znalazł tu coś dla siebie.Pamiętajcie, że zestawy dobrano w sposób jak najbardziej optymalny, mając na celu osiągnięcie możliwie najwyższej wydajności w jak najbardziej atrakcyjnej cenie, ale... nie za wszelką cenę. Weźcie pod uwagę zmienność cen i to, że na przestrzeni miesiąca kwoty mogą się nieco zmieniać.przyniósł gigantyczne obniżki cen kart graficznych, co mocno wpłynęło na niższe ceny zestawów.Produkty linkujemy do sklepu x-kom lub Allegro, jednakże nie współpracujemy z żadnym z tych podmiotów i nasze polecenia są zupełnie niezależne.PS Jeśli dysponujesz już jakąś obudową, możesz obniżyć koszt każdego zestawu o jej wartość. Polecamy takie rozwiązanie zwłaszcza przy najtańszych zestawach, o ile oczywiście obudowa jest odpowiednio przewiewna.: Intel Core i3-12100F: box: Sapphire Radeon RX 6400 PULSE GAMING 4GB GDDR6: ASRock H610M-HDV DDR4: G.SKILL 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 Aegis: Lexar 1TB M.2 PCIe NVMe NM620: SilentiumPC Elementum E2 550W 80 Plus (BULK): Logic ARAMIS ARGB: Intel Core i3-12100F: box: ASRock Radeon RX 6600 Challenger D 8GB GDDR6: Gigabyte B760M DS3H DDR4: G.SKILL 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 Aegis: ADATA 512GB M.2 PCIe NVMe LEGEND 700: Cooler Master MWE V2 500W 80 Plus: KRUX Vako: Intel Core i3-12100F: box: MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC 12GB GDDR6: Gigabyte B660M GAMING DDR4: G.SKILL 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 Aegis: Lexar 1TB M.2 PCIe NVMe NM620: be quiet! System Power 9 500W 80 Plus Bronze: Logic ARAMIS ARGB: AMD Ryzen 5 5600: ENDORFY Fera 5 120mm: Gainward GeForce RTX 3060 Ti Ghost LHR 8GB GDDR6: Gigabyte B550 GAMING X V2: G.SKILL 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 Aegis: Lexar 1TB M.2 PCIe NVMe NM620: MSI MAG 650W 80 Plus Bronze: KRUX Vako: AMD Ryzen 5 5600: ENDORFY Fera 5 120mm: MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 3X OC 12GB GDDR6X: MSI B550-A PRO: G.SKILL 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 Aegis: Lexar 1TB M.2 PCIe NVMe NM620be quiet! System Power 10 650W 80 Plus Bronze: KRUX Vako: Intel Core i5-13400F: SilentiumPC Fortis 5 140mm: MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 3X OC 12GB GDDR6X: ASRock B760M PG SONIC Wi-Fi: Kingston FURY 16GB (2x8GB) 6000MHz CL36 Beast RGB EXPO: Lexar 1TB M.2 PCIe NVMe NM620: Gigabyte P750GM 750W 80 Plus Gold: ENDORFY Signum 300 ARGB: AMD Ryzen 7 5800X3D: SilentiumPC Fortis 5 140mm: MSI GeForce RTX 4070 Ti VENTUS 3X OC 12GB GDDR6X: Gigabyte B550 GAMING X V2: GOODRAM 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 IRDM X Black: Lexar 1TB M.2 PCIe NVMe NM620: ENDORFY Supremo FM5 850W 80 Plus Gold: ENDORFY Signum 300 ARGB: Intel Core i5-13600KF: SilentiumPC Fortis 5 140mm: Palit GeForce RTX 4080 GameRock 16GB GDDR6X: Gigabyte Z790 UD: Kingston FURY 32GB (2x16GB) 5600MHz CL40 Beast Black: Lexar 1TB M.2 PCIe NVMe NM620: ENDORFY Supremo FM5 850W 80 Plus Gold: ENDORFY Signum 300 ARGB: Intel Core i9-13900K: Lian Li Galahad 360 ARGB V2 White 3x120mm: Zotac GeForce RTX 4090 Gaming Trinity OC 24GB GDDR6X: ASRock Z790 Taichi: Kingston FURY 32GB (2x16GB) 5600MHz CL40 Beast Black: Corsair 2TB M.2 PCIe Gen4 NVMe MP600 Core XT: Gigabyte UD1000GM PG5 1000W 80 Plus Gold: NZXT H7 Flow WhiteŹródło: mat. własny