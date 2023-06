Acer pokazał nowe tablety do domowej rozrywki - Iconia Tab P10 i Iconia Tab M10

Tylko jeden z nich trafi do sklepów w Polsce.

wprowadzi do sprzedaży dwa nowe tablety z serii, dedykowane użytkowi w domu i w szkole. Mowa o tabletach, które producent zaprezentował w trakcie targów. Co zaoferują?Zarówno, jak ibędą wyposażone w ośmiordzeniowe procesory. Zaoferują też doz możliwością jej rozbudowy za pośrednictwem karty. Nie będą więc to demony wydajności, jednak większości osób ich moc obliczeniowa zapewne wystarczy.Obydwa tablety mają pozwalać na odtwarzanie wideo nawet przezbez przerwy za sprawą baterii o pojemności. Ładowanie urządzeń ma odbywać się za pośrednictwem ładowarki ze złączemZarówno Iconia Tab P10, jak i Iconia Tab M10 mają zawierać także głośniki stereo, przednią kamerę 5i tylną kamerę. Urządzenia będą obsługiwać oczywiście dwuzakresowe Wi-Fi.

Acer Iconia Tab P10 i Iconia Tab M10 – cena i dostępność

Acer Iconia Tab P10. | Źródło: AcerAcer Iconia Tab P10 będzie charakteryzowaćo rozdzielczości. Ma on zajmować jedynie 76% powierzchni przedniego panelu urządzenia, ale stosunkowo grube ramki umożliwią przynajmniej wygodne trzymanie urządzenia podczas oglądania filmów. Acer Iconia Tab P10 z resztą ma mierzyći być bardzo lekki, bo jego masa będzie wynosićAcer Iconia Tab P10 – obudowa. | Źródło: AcerIconia Tab M10 będzie dysponował z kolei ekranem, o rozdzielczości. Ma on ważyć nieco mniej, bo, ale być nieco grubszy i mierzyćw tym zakresie.Nieco dziwi to, że Acer zdecydował, iż Acer Iconia Tab P10 i Iconia Tab M10 będą pracować pod kontrolą systemu, a nie pod kontrolą nowszego Androida 13. Urządzenia będą dostarczane z preinstalowanymi aplikacjamima niebawem pojawić się w Europie i w Polsce. W naszym kraju będzie on dostępny między innymi w, w cenie. Iconia Tab M10 trafi do Europy w sugerowanej cenie od 179 euro, ale póki co nie ma planów wprowadzenia go na polski rynek.Źródło: Acer, fot. tyt. Acer