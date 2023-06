GeForce RTX 3070 z 16 GB VRAM nareszcie działa tak, jak powinien

NVIDIA musi zmienić swoją postawę.

GeForce RTX 3070 z 16 GB VRAM

O kartach graficznych NVIDIA GeForce można powiedzieć naprawdę dużo dobrego. Mają dopracowane sterowniki, wydajność flagowych konstrukcji pozwala na komfortową zabawę w rozdzielczości 4K, a technologie takie jak NVIDIA DLSS potrafią zrobić gigantyczną różnicę we wspieranych grach. Niestety, urządzenia te nie są idealne. Jednym z najpoważniejszych zarzutów, jakie kierują pod ich adresem gracze, jest zbyt mała liczba dostępnej pamięci VRAM. Dotyczy to nawet całkiem drogich układów i skutecznie pogarsza doświadczenia płynące z grania w rozdzielczości 1440p i wyższej. Pewien moder postanowił temu zaradzić.Kolosalną bolączką kartw kontekście ich ceny był niedobór pamięci RAM. Obie te propozycje dysponują zaledwie 8 GB pamięci VRAM, co daje się ich posiadaczom we znaki w rozdzielczości 1440p, po ustawieniu poziomu jakości tekstur na wysoki, w grach takich jak chociażby Hogwart's Legacy. Wspomnieć warto, że w RTX 4070 RTX 4070 Ti częściowo rozprawiono się z tym problemem, wyposażając je w 12 GB pamięci GDDR6X. A co by było, gdyby RTX 3070 miał 16 GB VRAM? Jak zmieniłaby się jego wydajność?GeForce RTX 3070 został zmodyfikowany w taki sposób, że podwojono w nim dostępną ilość pamięci VRAM z 8 do 16 GB. Przy okazji Paulo Gomes wraz z ekipą Casual Gamers stworzyli prawdopodobnie jedyną istniejącą kartę NVIDIA z fizycznym przełącznikiem pojemności pamięci. Taki mod wydaje się użytecznym z punktu widzenia recenzentów, którzy chcą przetestować kartę graficzną w określonym zakresie i przekonać się, jak zmiana ilości VRAM wpływałaby na wydajność.Mod to kolejny dowód na to, że GeForce RTX 3070 z 16 gigabajtami GDDR6X odczuwalnie zyskuje na wydajności w rozdzielczości 1440p przy użyciu Ultra ustawień graficznych. Jak widać na poniższym wykresie, karta może osiągnąć nieco wyższą średnią liczbę klatek na sekundę, a także legitymować się lepszym współczynnikiem 0,1% low, czyli ma mniejszą skłonność do spadków liczby FPS. Co więcej, dysponująca tak dużą ilością VRAM zmodowana karta nie ma problemów z generowaniem tekstur na najwyższych ustawieniach, co jest normą modelu standardowego w 1440p.