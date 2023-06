OPPO A98 5G debiutuje w Polsce. Oferuje pojemną baterię i nie tylko

Co jeszcze ma w zanadrzu?

OPPO A98 5G – najważniejsze cechy

Markawprowadza właśnie na polski rynek swój najnowszy smartfon z serii A –. Jest to smartfon z pojemną baterią, wyposażony w duży ekran o przekątnej 6,72 cala i pracujący pod kontrolą systemuz nakładką. Czytaj dalej, aby poznać wszystkie jego najistotniejsze cechy.OPPO A98 5G nie dość, że jest wyposażony we wspomnianą baterię o pojemności, to obsługuje. Ponadto urządzenie dysponuje funkcją, która dotychczas była przeznaczona tylko dla flagowców tego producenta, a która pozwala zachować 80% pierwotnej pojemności baterii na dłużej.Nowe urządzenie OPPO mao częstotliwości odświeżaniai rozdzielczości(2400 x 1080 pikseli). Wymiary i masa smartfonu to zaś odpowiednio 165,6 x 76,1 x 8,2 mm i 192 gramy.