Motorola Razr 40 Ultra oficjalnie. Taką klapkę, to ja zrozumiem! (pierwsze wrażenia)

Motorola Razr 40 Ultra czerpie inspirację z RAZR V3

Motorola obrała właściwy kierunek

Ile kosztuje Motorolę Razr 40 Ultra?

Motorola Razr 40 to tańsza alternatywa

Dziś podczas specjalnego wydarzenia w Madrycie mieliśmy okazję uczestniczyć w światowej premierze nowych smartfonów marki Motorola. Producent zaprezentował modele. Szczególnie ciekawie wygląda droższy wariant, których zaskakuje dużym i funkcjonalnym ekranem zewnętrznym.Jak wygląda szczegółowa specyfikacja Razr 40 Ultra i ile kosztuje w Polsce nowy smartfon z klapką? Sprawdźmy.Kolejna odsłona sprzętu z serii Razr oferuje liczne usprawnienia, więc miłośnicy smartfonów z klapką powinni być zadowoleni. Konstrukcja urządzenia została dobrze przemyślana - po złożeniu telefon można schować do niewielkiej kieszeni czy torebki. Obudowa wygląda bardzo solidnie i widać, że producent poświęcił sporo uwagi kwestii jakości wykonania.Zawias działa bardzo płynnie i przy pierwszym kontakcie nie odniosłem wrażenia, że "zaraz coś tutaj się rozpadnie". Wręcz przeciwnie, otwieranie i zamykanie klapki jest przyjemne i można to robić jedną dłonią.Na zewnątrz znajdziemy(częstotliwość odświeżania to 144 Hz), a jego wielkość przebija wszystko, co widzieliśmy do tej pory w tego typu konstrukcjach. Panel ma błyszczącą powłokę płynnie łączącą się z zagiętymi krawędziami, a ochronę zapewnia szkło. Co ciekawe, dość duże oczka aparatów zostały wkomponowane w wyświetlacz. Niestety, błyszcząca i mocno lustrzana powierzchnia dość szybko się brudzi, co widać na zdjęciach i materiale wideo.Motorola postanowiła zachęcić użytkowników do korzystania z zewnętrznego ekranu, który potrafi znacznie więcej niż tylko wyświetlać godzinę czy powiadomienia. W praktyce otrzymujemy pełnoprawny wyświetlacz, na którym możemy oglądać wideo, przeglądać aplikacje, korzystać z nawigacji, a nawet grać. To słuszny kierunek, a ekran jest na tyle duży, że w wielu sytuacjach nie będziemy musieli otwierać klapki, aby skorzystać ze smartfonu.Jest nawet dedykowany panel Spotify - użytkownicy mogą sterować odtwarzaniem z zewnętrznego wyświetlacza. Działa też YouTube, Mapy Google czy Portfel.Zewnętrzy ekran może być przydatny również podczas robienia zdjęć - po włączeniu aplikacji aparatu otrzymujemy pogląd z głównej kamery, a stawiając urządzenie w określonej pozycji można uzyskać naprawdę kreatywne ujęcia.Ekran wewnętrzny o rozdzielczości FullHD+ po rozłożeniu ma aż 6,9" i wydaje się naprawdę długi, co potwierdzają proporcje. Panel oferuje odświeżanie 165 Hz, ma też certyfikat HDR10+.Producentowi udało się ulepszyć zawias i samo miejsce zagięcia, które jest teraz niemal niewidoczne. Mam wrażenie, że nowa Motorola pod tym względem wyprzedza konkurencyjne smartfony o podobnej konstrukcji.Za wydajność odpowiada procesor. To flagowa jednostka zapewniająca odpowiednią wydajność, ale ubolewam, że nie mamy tutaj najnowszego chipa Snapdragon 8 Gen 2. Konsumenci w Polsce mogą kupić wersję 8/256 GB w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej (Infinite Black), morskiej (Glacier Blue) oraz Viva Magenta - edycji sygnowanej kolorem roku 2023 PANTONE. Osobiście najbardziej podoba mi się wariant Glacier Blue.Za zasilanie odpowiada bateriaz ładowaniem przewodowym o mocy 30 W (ładowarka jest w zestawie) i bezprzewodowym 5 W. Na pokładzie znajdziemy też głośniki stereo.Motorolę Razr 40 Ultra wyposażono w 12-megapikselowy sensor aparatu głównego z technologią Instant Dual Pixel PDAF (f/1.5) i optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Drugie oczko to aparat szerokokątny 13 MP (OIS), a za zdjęcie selfie odpowiada sensor 32 MP.Najnowsza Motorola Razr 40 Ultra sprawia, że jestem coraz bardziej przekonany do tego typu konstrukcji. Telefony z klapką wracają w odświeżonej formie, a każda kolejna generacja to znaczny krok naprzód.Motoroli udało się opracować naprawdę ładną i solidną obudowę, która cieszy oko smukłością, ale jest jednocześnie wygodna w użyciu. Ekran wydaje się doskonały, a tzw. "garb" na zgięciu prawie zniknął. Brawo! Do tego otrzymujemy niespotykanie duży ekran zewnętrzny, który nie jest tylko "zabawką", a prawdziwym narzędziem do obsługi smartfona.Czego zabrakło? Moim zdaniem, w urządzeniu z tej półki cenowej powinniśmy otrzymać wodoszczelną obudowę, a producent zapewnia jedynie standard IP52.Sprzedaż w Polsce rusza już 2 czerwca, a smartfon w wersji 8/256 GB można nabyć w przedsprzedaży, w rekomendowanej cenie detalicznej. Do Polski trafia w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej (Infinite Black), morskiej (Glacier Blue) oraz Viva Magenta - edycji sygnowanej kolorem roku 2023 PANTONE.Urządzenie można zamówić w sieciach sprzedaży RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, X-KOM, Neonet oraz Komputronik i u operatorów sieci: Plus, Play, Orange i T-Mobile. W regularnej sprzedaży Motorola Razr 40 ultra zadebiutuje już 15 czerwca.Zamawiając smartfon Motorola Razr 40 ultra w trwającej od 1 do 14 czerwca przedsprzedaży, konsument może wziąć udział w programie. Program pozwala na oddanie innego smartfonu do recyklingu – firma Motorola wraz z partnerem akcji wycenią stare urządzenie i wypłacą biorącemu udział w promocji konsumentowi gwarantowane 1000 złotych + kwotę proponowanej wyceny.Podczas dzisiejszego eventu zadebiutowała również. Urządzenie otrzymało nieco słabszy procesor (Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1), ale różnica to przede wszystkim ekran zewnętrzny. 1,5-calowy panel wygląda bardzo skromnie na tle wariantu Ultra. Na samym wyświetlaczu odczytamy głównie powiadomienia, więc jego funkcjonalność jest mocno ograniczona.