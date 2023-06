Rzecznik Praw Dziecka: smartfony precz ze szkół

Krótkie stanowisko.

Mikołaj Pawlak: smartfony precz ze szkół

"Smartfony precz ze szkół - tak czy nie?"

"Tak"

Przerwa jest dla ucznia, dlaczego zatem zabierać mu smartfon?

