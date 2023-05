ASUS pokazał koncept karty GeForce RTX 4070 Megalodon bez złącza zasilania

Potrzebna jest odpowiednia płyta.

Złącze przeniesiono na płytę główną. | Źródło: ASUSNa pierwszy rzut okawygląda jak zwykła karta graficzna z 2,3-slotowym układem chłodzenia. Dokładniejsza analiza zdradza, że nie ma na nim widocznych złączy zasilania PCIe. W ich miejsce ASUS zaimplementował autorskie złącze, które przypomina PCIe x1, mogące przyjąć do 600 W mocy, podobnie, jak 16-pinowe złącze zasilania od NVIDIA. ASUS nazwał nowe rozwiązanie mianem, ale przedstawiciele producenta przekazali, że oficjalną nazwę poznamy w dniu premiery finalnej wersji rozwiązania.ASUS GeForce RTX 4070 Megalodon. | Źródło: ASUSProjekt ASUSa nie usuwa *całkowicie* czynnika błędu ludzkiego, ale znacząco go minimalizuje. 16-pinowe złącze zasilania nie znajduje się już na karcie graficznej, ale de facto na płycie głównej, gdzie jest więcej swobody do manewrowania. To karta pełni rolę "wtyczki", zamiast dysponować żeńskim złączem.Płyta główna ASUS TUF Gaming Z790 BTF. | Źródło: ASUSASUS potencjalnie może zrobić też ukłon w stronę tradycjonalistów i dodać na karcie trzy 8-pinowe złącza zasilania PCIe. W związku z tym konsumenci mogli by wybrać rozwiązanie z trzema kablami lub alternatywę z pojedynczym 16-stykowym złączem, o ile kupią płytę główną tego producenta. Oczywiście płyta ta współpracuje z wszystkimi GPU korzystającymi ze złącza PCIe, dostępnymi na rynku.Firma podała, że ASUS TUF Gaming Z790 BTF i ASUS GeForce RTX 4070 Megalodon trafią na światowe rynki. Kiedy? Nie wiadomo. Wiemy, że cena tych urządzeń będzie nieco większa niż innych, z oczywistych względów.Źródło: ASUS