HyperX Cloud III oficjalnie. To następca legendarnych słuchawek

Wielu graczy będzie chciało je mieć.

HyperX Cloud III – najważniejsze cechy

Prawdopodobnie większość graczy słyszało kiedyś o słuchawkach HyperX Cloud II . To bowiem gamingowe słuchawki, które po swojej premierze w 2015 roku zasłynęły za sprawą dobrego odwzorowania dźwięku, wysokiego komfortu użytkowania i rewelacyjnego pozycjonowania w grach. Nic więc dziwnego, że otrzymały one także wersję bezprzewodową Teraz słynne „Cloudy dwójki” doczekały się swojego następcy – następcy w postaci. Zaprezentowano je właśnie podczas targów, ale kiedy trafią one do sprzedaży?będą wyposażone wprzetworniki o nowej konstrukcji, zawierające. Mają być one osadzone w nausznicach pod kątem i obsługiwać technologięzapewniającą wirtualny dźwięk przestrzenny 3D.Słuchawki będą dysponowaćo średnicyz funkcją redukcji szumów. Mikrofon ma zawierać wbudowany wewnętrznywykonany z metalowej siatki.