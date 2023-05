Ezviz wprowadza do oferty nowe inteligentne odkurzacze. Wkrótce trafią do Polski

Przekonaj się, co potrafią.

Ezviz RS2, czyli robot odkurzająco-mopujący

Ezviz RH2 – inteligentny odkurzacz do sprzątania na mokro i sucho

, marka znana z rozwiązań smarthome, po sukcesie bezprzewodowego odkurzacza Ezviz RH1 postanowiła pójść za ciosem, i wprowadzić do swojej oferty kolejne inteligentne urządzenia czyszczące. Firma właśnie zaprezentowała następcę wspomnianego urządzenia, czyli bezprzewodowy odkurzacz, a także nowości w formie robota sprzątającegoi serii robotów. Czym się te urządzenia charakteryzują?to robot sprzątający, który zarówno odkurza i zamiata, a także mopuje. Ma on sobie radzić ze sprzątaniem zarówno twardych, jak i miękkich powierzchni takich jak dywany oraz być w stanie automatycznie przełączać się między trybami sprzątania między tymi typami powierzchni. Będzie on zintegrowany z wielofunkcyjną stacją dokującą.Stacja dokująca ma nie tylko ładować baterię robota, ale również automatycznie napełniać jego zbiornik na wodę, a także automatycznie myć i suszyć jego mopa. Ezviz RS2 ma mapować układ domu lub mieszkania i automatycznie generować trasy sprzątania dla różnego rodzaju podłóg przy użyciu technologii, lasera strukturalnego 3D i kamery RGB.jest z kolei odkurzaczem pionowym zaprojektowanym przede wszystkim z myślą o sprzątaniu podłóg twardych. Będzie on bowiem mógł zamiatać, odkurzać i zmywać te powierzchnie, a następnie suszyć je gorącym powietrzem. Ezviz RH2 ma oferować wysoką siłę ssania dzięki zastosowaniu silnika o nowoczesnej konstrukcji.