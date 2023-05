Nvidia wprowadza technologię ULMB 2. Redukuje rozmycie w ruchu

Można z niej już skorzystać na kilku monitorach.



Nvidia zaprezentowała i udostępniła G-Sync Ultra Low Motion Blur (ULMB) 2, czyli drugą generację technologii zaprojektowanej w celu redukowania rozmycia pojawiającego się w ruchu (ang. motion blur) w grach skupiających się na rywalizacji między graczami. ULMB 2 podobno oferuje niemalże dwukrotnie większą jasność oraz eliminuje efekt podwójnego obrazu, który czasem pojawia się, gdy funkcje redukujące rozmycie są włączone.



ULMB 2, czyli jeszcze mniejsze rozmycie w ruchu

Ostrość obrazu w ruchu zależy w dużej mierze od czasu reakcji matrycy monitora – czasu, jakiego piksel wymaga do zmiany swojego stanu. Aby redukować rozmycie w ruchu, Nvidia we wprowadzonej w 2015 roku technologii ULMB wykorzystuje tak zwane podświetlenie stroboskopowe. ULMB 2, czyli Nvidia G-Sync Ultra Low Motion Blur 2, tę technikę rozwija.



ULMB w czasie między wyświetlaniem jednej klatki obrazu a drugiej na 75% czasu wyłącza podświetlenie matrycy, aby proces zmiany kolorów pikseli miał miejsce w ciemności, co redukuje pojawianie się smug. Wadą ULBM jest jednak to, że zmniejsza częstotliwość odświeżania obrazu tak, aby dać pikselom więcej czasu na zmianę koloru. Poza tym na panelach z niską jakością maksymalną ULMB powoduje mocne obniżenie luminacji.







ULMB 2 obydwie wymienione wady eliminuje. Ta technologia wykorzystuje już bowiem technikę „podświetlania stroboskopowego przy pełnej częstotliwości odświeżania”. Dzięki niej proces wygaszania podświetlenia matrycy jest zsynchronizowany z częstotliwością odświeżania obrazu, a zmiany w jasności nie powinny być dostrzegalne.



Rozwiązane możliwe dzięki dostępności szybszych monitorów

To, że Nvidia mogła wprowadzić technologię ULMB 2 wynika z faktu, że dzisiejsze monitory charakteryzują się wyższymi czasami reakcji niż monitory sprzed kilku lat. Na monitorze z częstotliwością odświeżania 360 Hz podświetlenie jest wygaszane co 2,7 milisekundy – czyli z częstotliwością niedostrzegalną dla ludzkiego oka.



Nvidia twierdzi, że ULMB 2 pozwala uzyskać na monitorze z częstotliwością odświeżania 360 Hz ostrość obrazu w ruchu porównywalną do ostrości obrazu w ruchu, jaką oferowałby monitor o częstotliwości odświeżania… 1440 Hz. Cóż, biorąc pod uwagę to, że dopiero zaczęły pojawiać się monitory o częstotliwości odświeżania 500 Hz, monitory o częstotliwości odświeżania 1440 Hz zobaczymy w odległej przyszłości.



Nvidia opublikowała już materiały wideo, które mają demonstrować różnice między ULMB a ULMB 2. Trzeba jednak poczekać na pierwsze opinie na temat tej technologii opublikowane przez niezależnych testerów, aby przekonać się, czy daje ona faktycznie takie efekty, jak Nvidia deklaruje.







Nvidia G-Sync ULMB 2 - dostępność

Z technologii ULMB 2 można już korzystać na kompatybilnych monitorach G-Sync o rozdzielczości 1440p i częstotliwości odświeżania 360 Hz. Póki na rynku dostępne są tylko dwa takie monitory - Acer Predator XB273U oraz ASUS ROG Swift PG27AQN. Obydwa to monitory 27-calowe. Kompatybilne z tą technologią będą również ASUS ROG Swift Pro PG248QP i AOC AGON AG276QSG, które trafią do sprzedaży wkrótce.



Źródło: Nvidia, fot. tyt. Nvidia