Routery TP-Link gotowe na obsługę EasyMesh. Warto zaktualizować sprzęt sieciowy

Standard EasyMesh wspierany przez organizację Wi-Fi Alliance trafił właśnie na urządzenia kolejnego producenta. Co ważne, nie jest konieczna wymiana sprzętu, wszystko odbędzie się za pomocą aktualizacji oprogramowania.



Marka TP-Link poinformowała, że kilkadziesiąt routerów otrzyma nowe oprogramowanie, które wprowadzi obsługę standardu EasyMesh.





TP-Link wprowadza obsługę EasyMesh



EasyMesh to certyfikowany sposób na stworzenie wydajnej sieci bezprzewodowej w całym domu. Urządzenia, które wspierają ten standard, umożliwią łatwą rozbudowę sieci, a co za tym idzie, poprawę jej zasięgu. Nie ma potrzeby wymieniać obecnego routera, jeśli będzie współpracował on z EasyMesh. Wystarczy dokupić kompatybilny router lub wzmacniacz sygnału, aby w kilka chwil zwiększyć zasięg dotychczasowej sieci.



Główny router oraz urządzenia dodatkowe tworzą jednolitą sieć WiFi. Dzięki temu nie musimy przełączać się ręcznie pomiędzy wieloma punktami dostępowymi. Podczas przemieszczania się po domu, zostaniemy automatycznie przełączeni do urządzenia oferującego lepszy sygnał. Co ważne, standard EasyMesh wspierają urządzenia różnych producentów.







Lista produktów, które już otrzymały aktualizację:





Archer AX55 (1.0)

Archer AX20 (3.0)

Archer C80 (1.0)

Archer A8 (1.0, 2.20)

Archer C6 (4.0)

Archer A6 (4.0)

Archer C64 (1.0)

Archer A64 (1.0)

Archer AX23 (1.0)

Archer AX55 Pro (1.0)

Archer AX53 (1.0)

Archer AX72 (1.0)

Archer AX10 (1.0)

Archer AX80 (1.0)

Archer AX72 Pro (1.0)

RE600X (3.0

RE605X (3.0)

RE705X (1.0)

RE700X (1.0)

RE450 (4.0)

RE550 (1.0)

RE315 (1.0)

RE305 (4.0)

RE205 (4.0)

RE190 (5.0)

RE300 (2.0)

RE200 (5.0)



Ponadto, producent przedstawił listę produktów, które otrzymają aktualizację wprowadzającą EasyMesh do końca drugiego kwartału 2023 roku:





Archer AX6000 (1.0, 2.0)

Archer AX11000 (1.0, 2.0)

Archer AX75 (1.0)

Archer AX95 (1.0)

Archer AX73 (1.0, 2.0) RE650 (2.0)

RE500X (1.0)

RE505X (1.0)

RE600X (1.0, 2.0)

RE605X (1.0, 2.0)



Źródło: TP-Link