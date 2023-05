Telewizory TCL w ofensywie. Tak dobrze jeszcze nie było

TCL C845 - Mini LED w rozsądnej cenie

Nowe telewizory TCL prezentują się bardzo dobrze zarówno pod względem technologicznym, jak i cenowym. Producent na razie zdecydował się wprowadzić tylko trzy serie TV. Ewidentnie widać progres pomiędzy modelami zeszłorocznymi, a egzemplarzami z 2023 roku. Jednym słowem, oferta wygląda atrakcyjnie. Lecz czy na tyle dobrze, aby umożliwić firmie spektakularny sukces na polskim rynku?Celowo użyłem na początku słowa spektakularny, gdyż w mojej opinii, TCL w tym roku postanowił pójść na całość. Dla jasności, żaden producent na ten moment nie był w stanie zaoferować tak dobrej specyfikacji i niewygórowanej ceny zarazem. A to znajdziemy w niektórych modelach/przekątnych TCL.Nowe telewizory TCL zostały zaprezentowane kilka tygodni temu podczas mediolańskiego. Miałem okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu. Z perspektywy czasu nazwałbym je tzw. preludium do prezentacji, jaką przedstawił Marek Maciejewski - Product Development Director Europe TCL - w trakcie spotkania prasowego odbywającego się w Warszawie.Na marginesie, TCL całkiem nieźle radzi sobie na naszym rynku. W pierwszym kwartale 2023 roku firma zajmowała czwartą lokatę pod względem ilości sprzedanych telewizorów w Polsce, wyprzedzając tym samym Sony.Modelem, który zrobił na mnie największe wrażenie z tegorocznego portfolio TCL był Mini LED QLED C845. Jak zawsze w przypadku odbiorników QLED, do podświetlenia wykorzystywane jest niebieskie światło. W tym egzemplarzu zastosowano ciekawe rozwiązanie odnośnie budowy diod LED. Niestety nie miałem okazji sprawdzić ich struktury pod mikroskopem, lecz odniosłem wrażenie, że pojedyncza dioda składka się z dwóch emiterów świetlnych. W efekcie końcowym odbiornik jest w stanie wygenerować większą jasność.Na każdą strefę wygaszania przypadają dwie diody LED. I w tak przypadku 55” mamy 480 stref lokalnego wygaszania, w 65” jest ich 576, 75” - 720, a w przekątnej 85” znajdziemy 896 stref.Jak łatwo policzyć, w przypadku modelu Mini LED C835 z 2022 r. producent podwoił dwukrotnie liczbę stref wygaszania. W mojej opinii jest to bardzo dobre posunięcie, które zapewni uzyskanie lepszej, głębszej czerni.W C845 zainstalowano 144 Hz matrycę VA, ze specjalną powłoką antyrefleksyjną tłumiącą odbicia światła. System audio jest w konfiguracji 2.1 z wbudowanym subwooferem o mocy 20W.Seria C745 diametralnie różni się od zeszłorocznej C735. W tym roku egzemplarz ten otrzyma technologię FALD (tylne pełne podświetleniem z lokalnym wygaszaniem), co uważam za tzw. strzał w dziesiątkę. Co więcej, TV został dość bogato wyposażony w strefy lokalnego wygaszania jak na ten segment cenowy/produktowy. A mianowicie: 55”-140, 65”-160, 765”-220. Warto nadmienić, że w tegorocznym modelu Sony 65” X90L mamy około 90 stref, a w Samsung 65” Q80C z 2023 r. prawdopodobnie jest ich 48.Również i w tym egzemplarzu producent zainstalował 144 Hz matrycę typu VA oraz technologię Quantum Dot.Model C645 oferuje 60Hz matrycę typu VA. W serii znajdziemy aż sześć przekątnych w zakresie od 43” do 85”. W odbiorniku mamy kilka rozwiązań z wyżej pozycjonowanych telewizorów TCL, a mianowicie technologię Quantum Dot, złącze USB 3.0, FeeSync (wersja podstawowa), Game Bar, procesor AIPQ 3.0 Engine.Niewątpliwe największym atutem telewizorów TCL są matryce. W każdym z odbiorników znajdziemy panel typu VA, który zdecydowanie lepiej reprodukuje czerń niż typ IPS/ ADS. Warto mieć na uwadze, że matryce VA mają zdecydowanie lepszy współczynnik kontrastu. Drugim plusem TV TCL jest system operacyjny Google TV, za pośrednictwem którego uzyskujemy dostęp do szerokiej bazy aplikacji. Kolejnym atutem jest możliwość wprowadzania komend głosowych w języku polskim przy pomocy mikrofonu zlokalizowanego w pilocie.Odbiorniki TCL są kompatybilne z każdym formatem HDR, tj: HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision w tym Dolby Vision IQ. W modelach C845 oraz C745 znajdziemy technologię FreeSync Premium Pro, dwa złącza HDMI 2.1 oraz obsługę formatu IMAX Enhanced.Na początku już wspomniałem, że w tegorocznych modelach TCL zauważalny jest progres względem egzemplarzy z 2022 r. Podsumowując, w C845 mamy lepsze podświetlenie i większą liczbę stref wygaszania. W C745 została zastosowana technologia FALD. Ponadto wyżej wymienione odbiorniki obsługują FreeSync Premium Pro.W kwestii audio również mamy progres, gdyż wszystkie trzy serie są zgodne z formatem DTS Virtual-X. Biorąc pod uwagę niewygórowane ceny (np. Mini LED 65” C845 – 6 599 zł, 65” C745 – 3 799 zł), odnoszę wrażenie, ba nawet jestem pewien, że w tym roku TCL przygotował naprawdę bardzo atrakcyjną ofertę. Oczywiście nie jest ona bez wad: szkoda np. że podstawa w C845 nie jest metalowa, a wykonana z tworzywa. Producent mógł również wyposażyć pilot w podświetlaną klawiaturę. Trzeba mieć jednak na uwadze, że wszystkie tego typu rozwiązania niestety generują wyższe koszty produktu. TCL w tym roku ewidentnie skupił się na wyciśnięciu maksa w kwestii jakości obrazu vs. cena i to chyba im się udało...