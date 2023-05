Ethernet świętuje 50-lecie istnienia. Oto jego krótka historia

Poznaj lepiej najpopularniejszy standard sieci lokalnych.



W 1973 roku Bob Metcalfe z firmy Xerox PARC stworzył technologię sieciową, którą nazwał Ethernet. Inspiracją dla nazwy był eter, sfalsyfikowana, odrzucona przez współczesną naukę hipoteza ośrodka, w którym miały się rozchodzić fale elektromagnetyczne w tym światło. Wykorzystująca grube miedziane kable koncentryczne sieć Alto Aloha Network została przetestowana w 1973 roku, oferując transfer danych z prędkością 2,94 Mb/s. To był dopiero początek najpopularniejszego standardu sieci lokalnych.



