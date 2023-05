Casio A120WEST-1A to zegarek dla fanów retro i Stranger Things

Interesująca propozycja od Casio i Netfliksa.

Design Casio A120WEST

Casio A120WEST (Stranger Things) / Źródło: Casio.

Casio A120WEST podświetlenie LED / Źródło: Casio.

Casio A120WEST - tył zegarka / Źródło: Casio.

Specyfikacja Casio A120WEST-1A

Dostępność i cena Casio A120WEST-1A

W dniu dzisiejszym firma Casio przy współpracy z Netfliksem ogłosiła wydanie zegarka, czyli modelu, który inspirowany jest serialemDla tych którzy nie znają jeszcze tej produkcji, Stranger Things, to serial z gatunku horror, Sci-Fi, osadzony w realiach amerykańskiego prowincjonalnego miasteczka. Akcja toczy się w lata 80-tych XX wieku. Na chwilę obecną na platformiedostępne są 4 sezony serialu. Piąty sezon Stranger Things najprawdopodobniej będzie miał swoją premierę w 2024 roku. Przejdźmy jednak do A120WEST.Model Casio A120WEST oparty jest na zegarku A120, nawiązującym swoją stylistyką do lat 80-tych. Jak podaje producent, projekt ten oddaje hołd alternatywnemu wymiarowi, który istnieje równolegle do ludzkiego świata - "Upside Down".Tarcza Casio A120WEST charakteryzuje się kolorowymi przyciskami oraz "Demogorgonem" w jej centrum. Po naciśnięciu przycisku podświetlenia LED, nazwa serialu drukowana jest w tle do góry nogami (wspomniane powyżej nawiązanie do alternatywnego wymiaru).Na dekielku oraz półprzezroczystym pasku widoczne są macki, które "rozciągają się z podziemia". Nie zabrakło tam również logo Stranger Things. Na opakowaniu zegarka widnieją wizerunki młodych bohaterów.Koperta z żywicy, pasek z żywicy.Wodoodporność do codziennego użytku.Stoper (1/10 sekundy, pojemność pomiarowa: 59'59"9), alarm dzienny, godzinowy sygnał czasu, automatyczny kalendarz, podświetlenie LED.Ok. 3 lata - na baterii CR1616.40,7×33,5×9,4 mm.Od 145 do 215 mm.Ok. 25g.Na stronie producenta zmożna wywnioskować, że zegarekbędzie dostępny w sprzedaży od czerwca 2023 roku. Póki co, cena nie jest jeszcze podana.Źródło: Casio