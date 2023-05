Predator Triton 16 to nowy laptop dla wymagających graczy od Acer

Jego sercem mają być najnowocześniejsze podzespoły.

Z okazji targówzaprezentował nowy laptop dla graczy –(PT16-51). Będzie to laptop wyposażony nie tylko w procesor, ale również kartę graficzną. Co zaoferuje poza tym, kiedy trafi do sprzedaży w Polsce, a przede wszystkim – ile będzie kosztował? Śpieszę z wyjaśnieniami.Acer umożliwi zakup laptopa Acer Predator Triton 16 ze wspomnianym procesorem. Do wyboru będą zapewne egzemplarze z różnymi modelami procesorów tej generacji, a szczegóły na ich temat poznamy w nadchodzących miesiącach. Procesory Intela będą współpracować w tym urządzeniu z kartą graficzną, obsługującą technologięi wykorzystującą rozwiązania, optymalizujące wydajność i działanie ray tracingu w laptopach.

Acer Predator Triton 16 – cena i dostępność

Acer Predator Triton 16 – tak będzie wyglądał nowy laptop Acer. | Źródło: AcerOmawiane urządzenie będzie można skonfigurować maksymalnie zna pokładzie. Acer ma oferować kości pamięci o taktowaniu. Predator Triton 16 będzie mógł też dysponować dyskamio łącznej pojemnościw konfiguracjiWszystkie te podzespoły zostaną zamknięte w obudowie o grubości zaledwie. Ma być to obudowa metalowa o błyszczącym, srebrnym wykończeniu. Zostanie ona wyposażona w wiele funkcjonalnych portów, w tym dwa porty, portportoraz czytnik kartAcer Predator Triton 16 będzie laptopem z ekranem, o proporcjach. Urządzenie ma zawierać panelo rozdzielczości) i częstotliwości odświeżania aż. Szczytowa jasność tego wyświetlacza to podobno. Ma on zagwarantować, a także wsparcie dla technologiiAcer Predator Triton 16 z tyłu. | Źródło: AcerZa schładzanie komponentów umieszczonych w urządzeniu będzie odpowiadał system dwóch wentylatorów, składający się z niestandardowych metalowych wentylatorów. Predator Triton 16 ma wykorzystywać też technologię, składającą się z kolei z dedykowanych rurek cieplnych i otworów wylotowych. Dodatkowo zamiast standardową pastą termoprzewodzącą jego procesor ma być pokryty warstwą, zapewniającą lepsze przewodnictwo cieplne.Oczywiście, jak na gamingowy laptop przystało, Acer Predator Triton 16 ma też zawierać. Będzie on pracował pod kontrolą systemui obsługiwałAcer Predator Triton 16 pojawi się w sklepach w regionie, w tym w Europie, we. Sugerowana cena urządzenia ma startować od, co w przeliczeniu daje bliskoŹródło: Acer, fot. tyt. Acer