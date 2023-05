Przetarg na darmowe laptopy dla uczniów. Mamy listę modeli

Są lepsze i gorsze propozycje.

"14 firm spełnia kryteria przetargowe – zaoferowały kilkanaście modeli różnych producentów. Ostateczne ceny laptopów i wykonawców w każdym z 73 wyznaczonych regionów, poznamy w lipcu” – zaznaczył @jciesz. https://t.co/5zLapdQbxI — Ministerstwo Cyfryzacji (@CYFRA_GOV_PL) May 24, 2023

Darmowe laptopy dla uczniów w 2023 roku

"Nowoczesny sprzęt powinien być stałym elementem polskiego systemu oświaty. Najlżejszy laptop, który został zaoferowany przez firmy, które przystąpiły do przetargu, waży zaledwie 1,4 kg. Dla nas, dorosłych, to nie jest najważniejsze kryterium, ale jeśli mówimy o dzieciach, musimy brać je pod uwagę"

"Widać, że element konkurencyjności jest tutaj widoczny, co bardzo nas cieszy. Przypomnę, że ostateczne ceny laptopów i wykonawców w każdym z 73 wyznaczonych regionów, poznamy w lipcu"

Darmowe laptopy dla uczniów - jakie modele?

Laptopy dla uczniów - warunki

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że lista dostawców darmowych laptopów dla uczniów klas 4. szkół podstawowych została skompletowana. Centrum Obsługi Administracji Rządowej opublikowało zweryfikowaną listę podmiotów, które mogą podpisać umowy ramowe na dostarczenie tychże notebooków. Jest na niej 14 firm i kilkanaście modeli urządzeń.Zakup łącznie 394 346 laptopów ma kosztować ponad 1,182 miliarda złotych i być największym takim przetargiem w Europie. Za te pieniądze laptopy trafią za darmo do wszystkich uczniów szkół publicznych i niepublicznych, którzy w roku szkolnym 2023/24 rozpoczną edukację w klasach 4. szkół podstawowych.- dodaje Cieszyński.- powiedział minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.Na liście znalazło się czternaście firm oraz zaproponowane przez nich laptopy:Konsorcjum firm Advatech Sp. z o.o. oraz Magda Kwiatkowska Renopol s.c. i Sebastian Kwiatkowski Renopol s.c. -Bechtle direct Polska Sp. z o.o. -Konsorcjum firm Euvic Solutions S.A. i Infonet Projekt S.A. -- LNVNB161216, 83C4-S00300.Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. i MBA System Sp. z o.o. -Konsorcjum firm GRUPA E Sp. z o.o., ITD24 Sp. z o.o., F.H.U."HORYZONT" Krzysztof Lech -MMITIS Sp. z o.o. -Konsorcjum firm Intaris Sp. z o.o., Intaris Piotr Krakowiak Paweł Krakowiak SPK i NTT Technology Sp. z o.o. -Konsorcjum firm Integrated Solutions sp. z o. o., MAXTO ITS sp. z o.o. i COMPUTEX sp. z o.o. spółka komandytowa -Konsorcjum firm ITPunkt. Sp. z o.o. , PRZP Systemy Informacyjne sp. z o.o. -MDP Polska ITS Sp. z o.o. -Konsorcjum firm SUNTAR Sp. z o. o., Egida IT Solutions Sp. z o.o. -x-kom sp. z o.o. -Konsorcjum firm Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o., Domino Computer Jarosław Myśliński, Bcoders S.A. -Konsorcjum firm IMAGE RECORDING SOLUTIONS SP Z O.O., TERG S.A. -Jak widać kilka pozycji się powtarza, ale z grubsza są one całkiem różnorodne.Przede wszystkim: nie ma żadnego kryterium majątkowego. Bezpłatnego laptopa dostanie każdy uczeń 4. klasy szkoły podstawowej. Na darmowe laptopy mogą liczyć nie tylko Polacy. Darmowe laptopy dostaną również przedstawiciele innych narodowości, którzy oczywiście muszą chodzić do polskich szkół. Uczeń to uczeń i rozróżnienia na tle narodowościowym byłyby niewłaściwe. Darmowego laptopa dostaną też uczniowie ze szkół prywatnych, o czym wspomnieliśmy wyżej. Urządzenia będą wydawane bezterminowo. A co jak taki laptop się zepsuje? Zostanie naprawiony w ramach usługi gwarancyjnej.Rząd komunikuje, że laptopy uczniowie klas 4. szkół podstawowych dostaną na własność, za darmo. Jednocześnie opublikowano z końcem marca komunikat , w którym przekazano, że rząd chce na urządzeniach grawerować godło Polski, aby... uniemożliwić w ten sposób "nielegalną" (to cytat) ich odsprzedaż. To rodzi wiele pytań, na które Janusz Cieszyński, ani nikt z Ministerstwa Cyfryzacji nadal nie udzielił odpowiedzi.