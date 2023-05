Adaptery 16-pin dla NVIDIA GeForce RTX 4090 nadal płoną. Jest jedno rozwiązanie

Skomplikowana sytuacja.

A może to jednak nie adapter?

Przykład uszkodzeń złącza karty graficznej i adaptera w wyniku awarii. | Zdjęcie: reggie_gakil @ TwitterW listopadzie minionego roku NVIDIA potwierdziła 50 przypadków awarii na całym świecie, twierdząc, że użytkownicy niewłaściwie podłączyli adaptery. Igor's Lab jako pierwszy zakwestionował jakość lutów w dostarczonych adapterach. Jeden użytkownik założył nawet pozew zbiorowy przeciwko producentowi, a AMD skorzystało z okazji, by wbić szpilę konkurencji w świątecznym tweecie w zeszłym roku.Jeden z najnowszych przypadków nieszczęścia przydarzył się po aż sześciu miesiącach użytkowania karty. Użytkownik zapewnia, że przewody 8-pin były należycie wpięte do adaptera, a adapter do gniazda karty graficznej. Drugi użytkownik twierdzi, że ze złącza zaczął wydobywać się dym w mniej więcej 7 miesięcy od zakupu karty. Karta była mocno obciążana.Trzeci z opisywanych nowych przypadków dotyczy adaptera innego niż ten dostarczany z kartą NVIDIA. Pewien internauta sięgnął po adapter zasilacza Corsair SF750. Jeśli został poprawnie podpięty, a i tak zawiódł, może to oznaczać, że wina leży w czym innym niż przejściówce. Co ważne, użytkownik twierdzi, że limit mocy GPU został zmniejszony do 70 procent, a karta współpracowała z procesorem AMD Ryzen 7600, więc zasilacz nie był przesadnie obciążony.Raporty o stopieniu lub spaleniu złączy 4090 w zasilaczach ATX 3.0 nie pojawiły się. Rozwiązaniem sytuacji i jedynym sposobem na uniknięcie problemów jest kupno zasilacza ATX 3.0. Wybór tychże wciąż jest niewielki, ale rośnie.Ta sprawa z pewnością nie ma łatwego wytłumaczenia.Źródło: Techspot