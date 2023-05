Premiera AMD Radeon RX 7600. Recenzenci zgodni w krytyce

Kolejna przeciętna karta graficzna.

Premiera AMD Radeon RX 7600

Maj jest niespecjalnie udanym miesiącem dla graczy jeśli chodzi o premiery sprzętowe. Najpierw NVIDIA zaprezentowała trzy nowe karty graficzne - GeForce RTX 4060, RTX 4060 Ti 8 GB i RTX 4060 Ti 16 GB , które zostały przyjęte z mieszanym entuzjazmem, a teraz swoją nowość pokazała firma AMD. Recenzenci dosłownie zmiażdżylii to pomimo tego, że producent na podstawie ich przedpremierowych opinii obniżył cenę kart o 30 dolarów.AMD Radeon RX 7600 to kolejna karta do zabawy w rozdzielczości 1080p w wysokich lub ultra detalach z 8 GB pamięci VRAM i 128-bitową szyną danych. Z jakiegoś powodu w informacji prasowej nie poznaliśmy polskiej ceny sugerowanej, ale wiemy, że cena sugerowana w Stanach Zjednoczonych wynosi 269 dolarów. W "pressce" widnieje sugestia, że będzie do karta "do 1500 złotych", a polscy recenzenci piszą o kwocie startującej od 1379 złotych, więc taką kwotę można przyjąć za punkt wyjścia.Konstrukcja korzystająca z rdzenia w architekturze AMD RDNA 3 obsługuje kodek AV1, wyposażono ją w port DisplayPort 2.1 i ulepszone enkodery wideo AMD. TDP to 165 W. A wydajność? Cóż... O ray tracingu w Full HD możecie zapomnieć, a 8 GB pamięci RAM ledwo wystarcza do zabawy w Full HD.AMD Radeon RX 7600 jest średnio o 30 procent wydajniejszy od AMD Radeon RX 6600, ale jest od niego o 40 procent droższy. Taniej można kupić nawet układ AMD Radeon RX 6650 XT, którego wydajność nie odstaje mocno od nowości.Karty graficzne AMD Radeon RX 7600 będą dostępne w sprzedaży od 25 maja.Źródło: AMD, mat. własny