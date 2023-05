Premiera smartfonów Infinix serii NOTE 30. Zaskoczą ładowaniem i głośnikami

Poważne zagrożenie. Poważne zagrożenie.



Chińska marka Infinix, zdobywająca coraz większą popularność również na polskim rynku, zaprezentowała właśnie nową serię smartfonów NOTE, czyli modele NOTE 30, NOTE 30 Pro oraz NOTE 30 5G.



Uwagę przykuwa przede wszystkim opracowana przez Infinix technologia All-Round FastCharge, która pozwoli na ładowanie przewodowe o mocy do 68 W i bezprzewodowe o mocy 15 W, w zależności od modelu.





Szybkie ładowanie w tanich smartfonach



Jak podaje producent, NOTE 30 Pro obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 68 W, które pozwala naładować baterię od 1% do 80% w 30 minut. Jako pierwszy model z tej półki cenowej obsługuje bezprzewodowe ładowanie o mocy 15 W.





Infinix NOTE 30 Pro



Modele NOTE 30 i NOTE 30 5G obsługują ładowanie przewodowe o mocy 45 W, pozwalające naładować je w 30 minut do 75%. Wszystkie modele serii NOTE 30 wyposażone są w baterie o pojemności 5000 mAh.





Dźwięk dostrojony przez JBL



Ciekawie wygląda kwestia audio. Najnowsze smartfony z serii NOTE 30 wyposażono w podwójne głośniki, które zostały dostrojone przez inżynierów JBL. Według Infinix, efektem wspólnej pracy jest dźwięk bogaty w zrównoważone średnie tony, wzmocniony bas, pozwalający na odtwarzanie autentycznych brzmień wysokiej jakości.





Głośniki JBL w Infinix NOTE 30 Pro





Duże wyświetlacze 120 Hz



Wyświetlacze smartfonów z serii NOTE 30 obsługują 120 Hz częstotliwość odświeżania, umożliwiając płynne konsumowanie treści. Najlepiej wypada oczywiście model NOTE 30 PRO wyposażony w ekran z matrycą AMOLED, która gwarantuje bogate kolory i wysoki kontrast.





Infinix NOTE 30 Pro



Ponadto wszystkie modele posiadają tryb ochrony oczu z certyfikatem TÜV Rheinland, który pomaga przy intensywnym korzystaniu z urządzenia, szczególnie po zmroku.





Aparaty z trybem Dual View



NOTE 30 Pro i NOTE 30 5G są wyposażone w główny aparat o rozdzielczości 108 Mpx, a NOTE 30 w aparat o rozdzielczości 64 Mpx. NOTE 30 Pro dysponuje przednim aparatem o rozdzielczości 32 Mpx, natomiast w modelach NOTE 30 5G i NOTE 30 wynosi ona 16 Mpx.



Wszystkie trzy pozwalają na skorzystanie z trybu Dual View, czyli jednoczesnego rejestrowania obrazów z przedniego i tylnego obiektywu. Jak w przypadku każdego smartfona marki Infinix, seria NOTE 30 wyposażona została w przednią lampę błyskową, która doświetli zdjęcia selfie.





Wydajność smartfonów Infinix serii NOTE 30



NOTE 30 Pro wyposażony jest w pamięć 8/256 GB, a NOTE 30 i NOTE 30 5G w pamięć 8/128 GB. We wszystkich telefonach serii Note 30 istnieje możliwość rozszerzenia RAM-u do 16 GB oraz pamięci wewnętrznej do 2 TB z użyciem karty microSD.



Model NOTE 30 5G został wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 6080 6nm z obsługą sieci 5G, a NOTE 30 Pro i NOTE 30 działają pod kontrolą procesora MediaTek Helio G99 6nm. Nie zabrakło też modułu NFC do płatności zbliżeniowych.





Infinix NOTE 30 5G



Wszystkie trzy smartfony obsługują technologię Ultra Power Signal (UPS). Jest ona zoptymalizowana pod kątem korzystania z urządzeń w miejscach, gdzie odbieranie sygnału jest utrudnione, jak windy, piwnice, czy miejsca odległe od miasta. Według producenta, technologia UPS znacznie poprawia jakość sygnału sieci komórkowej, nawet do 40%, a Wi-fi nawet do 100%. Może inteligentnie przełączać między nadajnikami, przyspieszać działanie sieci i zmniejszać opóźnienie jej działania podczas grania w gry, oglądania filmów czy pobierania treści.



Producent nie ujawnił jeszcze globalnej ceny. Infinix zapewnił jednak, że wszystkie modele będą wycenione poniżej 300 dolarów, a najtańszy ma kosztować około 230 USD.



