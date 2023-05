Logitech ma nowe słuchawki dla graczy - Logitech G PRO X 2 Lightspeed

Zawierają przetworniki wykorzystujące grafen.

– gamingowa marka firmy– zaprezentowała dziś światu nowe bezprzewodowe słuchawki stworzone z myślą o najbardziej wymagających graczach i e-sportowej rozgrywce. Te słuchawki to, opracowane i przetestowane we współpracy z najlepszymi na świecie e-sportowcami.Słuchawki Logitech G PRO X 2 Lightspeed zostały wyposażone wprzetworniki, które zdaniem producenta stanowią szczytowe osiągnięcie w dziedzinie dźwięku w grach. Rzecz jasna, to stwierdzenie zostanie odpowiednio zweryfikowane zarówno przez recenzentów, jak i samych graczy. Jak wskazuje nazwa, przetworniki te wykorzystują

Logitech G PRO X 2 Lightspeed – specyfikacja:

Budowa: nauszne

Kolor: czarny lub biały

Aktywna redukcja szumów (ANC): Nie

Łączność: bezprzewodowa – radiowa 2.4 GHz Lighthstpeed i Bluetooth, przewodowa 3,5 mm AUX

System audio: stereo 2.0, DTS Headphone:X 2.0 Surround Sound

Przetwornik: Pro-G GRAPHENE 50 mm

Pasmo przenoszenia słuchawek: 20 Hz do 20 000 Hz

Impedancja: 38 Ω

Wbudowany i odłączany mikrofon: Tak, kardioidalny, 6 mm

Pasmo przenoszenia mikrofonu: 100 – 10 000 Hz

Zasilanie: wbudowany akumulator

Czas pracy na baterii: do 50 h

Ładowanie: przewodowe USB 2.0

Kompatybilne platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch

Masa słuchawek: 345 g

Wymiary słuchawek: 189 x 176 x 95 mm

Długość przewodu ładującego: 1,8 m

Gwarancja: 2 lata



Logitech G PRO X 2 Lightspeed zawierają odłączany mikrofon. | Źródło: Logitech G

Logitech G PRO X 2 Lightspeed – cena i dostępność

Słuchawki Logitech G PRO X 2 Lightspeed. | Źródło: Logitech GNowe słuchawki Logitech G zawierają odłączany, 6-milimetrowy, a także wbudowaną baterię. Ta ma oferować nawetpo naładowaniu do stu procent. Jeśli chodzi o konstrukcję, to słuchawki Logitech G PRO X 2 Lightspeed posiadają aluminiowo-stalową ramę, obrotowy zawias i wymienne nauszniki ze sztucznej skóry i weluru.Logitech G PRO X 2 Lightspeed obsługują zarówno łączność bezprzewodową, jak i przewodową. W zakresie łączności bezprzewodowej będziemy mieli do dyspozycji i technologię, i łączność 2. Przewodowo słuchawki podłączymy do komputera za pośrednictwem przewoduLogitech G PRO X 2 Lightspeed są kompatybilne nie tylko z, ale również konsolamioraz. Niestety, nie skorzystamy z nich w parze z konsolami Xbox.Na komputerach osobistych słuchawki Logitech G PRO X 2 Lightspeed współpracują z aplikacją Logitech G HUB . Dostosujemy w niej między innymi korektor i preferencje dźwięku przestrzennego. Logitech G PRO X 2 Lightspeed obsługują dźwięk przestrzennyLogitech G PRO X 2 Lightspeed pojawią się niebawem na stronie LogitechG.com, a także w platformach sieci detalicznych i sklepach komputerowych. Sugerowana cena słuchawek wynosiŹródło: Logitech G, fot. tyt. Logitech G