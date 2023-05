Hulajnogi Bolt od teraz mówią. Zrób dobry uczynek, przekonasz się

Miło.

Hulajnoga Bolt podziękuje Ci za dobry uczynek

"Bolt stale rozwija technologie, które mają na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa i komfortu zarówno użytkownikom i użytkowniczkom hulajnóg elektrycznych, jak i innym uczestnikom i uczestniczkom ruchu drogowego. Naszym celem poprzez nową funkcję jest zmniejszenie liczby przewróconych hulajnóg, które nierzadko są efektem wandalizmu. Mamy nadzieję, że hulajnogi mówiące "Dziękuję!" zachęcą ludzi do działania w duchu społecznym i podnoszenia pozostawionych w niewłaściwych pozycjach urządzeń, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia negatywnych skutków wandalizmu"

Niedawno Wiedeń zrobił porządek z hulajnogami elektrycznymi , idąc w ślady innej europejskiej stolicy - Paryża . Mieszkańcy obu tych miast mieli serdecznie dość chaosu i niebezpieczeństw związanych ze-hulajnogami. W reakcji na egoistyczną postawę niektórych użytkowników tych urządzeń, nową funkcję do swoich hulajnóg wprowadziła właśnie firma Bolt.Jak często widywałeś hulajnogi elektryczne wynajmowane na minuty, porzucone gdzieś na środku chodnika? Ile razy przekląłeś wtedy tylko pod nosem, ale nie podniosłeś ich do pozycji pionowej, aby nie przeszkadzały one innym pieszym w przemieszczaniu się? Właśnie do takich postaw chce zachęcać Bolt Od teraz hulajnogi Bolt potrafią mówić, a przynajmniejosobom, które wykażą się obywatelską postawą i ustawią przewrócone UTO do pozycji pionowej. To drobiazg składający się na szerszy szereg działań edukacyjnych.- Bartosz Małecki, Senior Operations Manager, Bolt Rentals w Polsce.Warto pamiętać o tym, że od ubiegłego roku w aplikacji Bolt działa narzędzie do prawidłowego parkowania. W Polsce nadal brakuje odgórnych przepisów nakazujących parkowanie e-hulajnóg w odpowiednich miejscach. Takowe prawa wprowadzają jedynie lokalne samorządy.Obawiam się, że "dziękuje" wypowiedziane przez hulajnogę nie przekona do czynienia dobra osób ignorujących pozostawiane byle gdzie, przewrócone jednoślady, ale prawdopodobnie wywoła uśmiech na twarzy tych, którzy już dziś nie przechodzą obok nich obojętnie.Źródło: Bolt