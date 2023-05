Ten wyświetlacz Samsunga odczyta linie papilarne na całej powierzchni ekranu

Brzmi ciekawie.

Technologia, która będzie też śledzić stan zdrowia

Czytnik linii papilarnych ma być wbudowany w nowy panel OLED Samsunga. | Źródło: SamsungSamsung z reguły używa w swoich urządzeniachczytników linii papilarnych. Na razie nie jest jednak jasne, czy nowa technologia również będzie wykorzystywać fale ultradźwiękowe, by spełniać swoje zadanie. Bardzo możliwe, że dowiemy się tego niebawem. Samsung ujawnił bowiem informacje o swoim nowatorskim panelu OLED tydzień przed wydarzeniem o nazwieJako że jeszcze nie wiemy, jak nowy panel ma działać, trudno przewidzieć, czy będzie on skanował linie papilarne tak sprawnie, jak dotychczasowe czytniki ultradźwiękowe. Nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki za to, by nowa technologia miała więcej zalet niż wad.Interesujące jest to, że nowy panel OLED będzie nie tylko wielkim czytnikiem linii papilarnych. Ma on być też w stanie rejestrowaćużytkownika. W jaki sposób? W skrócie, światło emitowane przez wyświetlacz jest odbijane od palców używanych do obsługi ekranu w różny sposób, w zależności od stanu naczyń krwionośnych – tego czy są skurczone czy rozluźnione. Ten sam moduł, który będzie wykorzystywany do analizowania linii papilarnych, ma przekształcać dane na ten temat w istotne dane na temat zdrowia użytkownika.