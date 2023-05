AMD zaprezentowało procesory AMD Ryzen 7020C. Nie takie, o jakich myślisz

Nowe procesory dla Chromebooków.

Nowości AMD Ryzen 7020C

Firma AMD zaprezentowała właśnie nową serię procesorów. Nie są to jednak układy, które wzbudzą wielkie emocje, z prostej przyczyny. Noweprzeznaczone są bowiem dla osobistych i profesjonalnych, czyli laptopów z systemem operacyjnym od Google -. Ich największą zaletą jest energooszczędność, pozwalająca laptopom osiągać imponujący czas działania na baterii.są laptopami bardzo mocno stawiającymi na kwestie produktywności. Wykorzystujące ultralekki system ChromeOS o naprawdę minimalnych wymaganiach sprzętowych, urządzenia w lwiej części przypadków oferują ponadprzeciętny lub znakomity czas pracy na baterii. Nowe procesory AMD Ryzen z serii 7020C mają pozwolić go jeszcze mocniej wydłużyć.Najnowsze procesory AMD Ryzen 7020C wykorzystują proces technologiczny 6 nm, oferując do 4 rdzeni Zen 2 i osiem wątków. Towarzyszą im zintegrowane układy graficzne działające w oparciu o architekturę AMD RDNA 2. Producent zapowiada, że spiszą się one świetnie w aplikacjach do pracy i do nauki.Na nową serię AMD składają się procesory:(4C/8T) - 2,8-4,3 GHz, 6 MB cache, TDP 15 W, AMD Radeon 610M GPU(4C/8T) - 2,4-4,1 GHz, 6 MB cache, TDP 15 W, AMD Radeon 610M GPU(2C/4T) - 2,4-3,7 GHz, 5 MB cache, TDP 15 W, AMD Radeon 610M GPU(2C/2T) - 2,4-3,5 GHz, 3 MB cache, TDP 15 W, AMD Radeon 610M GPU