Zemsta za Huawei. Amerykański Micron zakazany w Chinach

Można się tego było spodziewać.

Rzekome zagrożenie bezpieczeństwa

Micron został w zasadzie zbanowany w Chinach. | Źródło: Micron

Ruch, który będzie miał kosekwencje

„Oceniamy tę decyzję i planujemy nasze kolejne kroki.”

„Z niecierpliwością czekamy na dalsze rozmowy z Chińskimi władzami.”

Stosunki między Stanami Zjednoczonymi i Chinami nieustannie się ochładzają.był dopiero początkiem, albowiem amerykanie nakładają na Państwo Środka kolejne sankcje, które maja utrudnić mu dostęp do najnowocześniejszych technologii. Chińczycy nie pozostają im jednak dłużni.Jak się właśnie okazało, Chińskie władze poczyniły nowy krok w ekonomicznej wojnie z. Tym razem chiński urząd zajmujący się regulacją i cenzurą Internetuwydał zalecenie, aby chińskie firmy przestały używać układy scalone produkowane przez amerykańską firmę. Zalecenie to jest jednak równoznaczne z zakazem.Chińskie władze poinformowały oficjalnie, że produkty firmy Micron stanowią poważne zagrożenie bezpieczeństwa dla krytycznej infrastruktury informacyjnej Państwa Środka, w tym banków i operatorów sieci telekomunikacyjnych. Nie wiadomo jednak, na czym to zagrożenie miałoby polegać i czy to faktycznie istnieje.Oświadczenie może mieć charakter wyłącznie polityczny. Istnieje szansa, że jest ono odwetem za sankcje, które w ostatnich miesiącachnałożyły na Stany Zjednoczone. Dla przypomnienia, w ubiegłym roku sankcjami został objęty wspierany przez chińskie władze producent chipówJak zakaz ze strony Chin wpłynie na Microna? W tej chwili trudno to przewidzieć, ale jakieś straty będą na pewno. Micron czerpie bowiem z Chin 11 procent swoich rocznych przychodów, jednakże większość firm importujących jego produkty do Państwa Środka wykorzystuje je w urządzeniach, które następnie są sprzedawane w innych częściach świata., poinformował Micron.Warto wspomnieć, co tak dokładnie Micron właściwie produkuje. Otóż, jego portfolio obejmuje markę, pod którą sprzedawane są dyski SSD, karty SD i pamięci RAM.Jestem ciekawa, produkty jakich amerykańskich firm Chiny zbanują w przyszłości. Zdaniem ekspertów Micron był dla Państwa Środka łatwym celem, ponieważ wiele chińskich firm może zwrócić się do innych dostawców, takich jak południowokoreański, aby nadrobić wszelkie niedobory spowodowane zakazem.Źródło: TechCrunch / fot. tyt. Micron