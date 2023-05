ASUS Zenbook S 13 OLED 2023 (UX5304) już w sprzedaży

To najsmuklejszy w historii Zenbook.

właśnie wprowadził do sprzedaży w Polsce nowego ultrabooka, jakim jest. Jest to laptop z ekranemo przekątnej 13,3 cala i jak informuje producent – najbardziej ekologiczny i najsmuklejszy w historii Zenbook. Co jeszcze go charakteryzuje?jest ultrabookiem o grubości nie przekraczającej 1,18 centymetra i masie zaledwie 1 kilograma. Urządzenie zamknięto w smukłej i stylowej obudowie wykonanej w całości z aluminium. Pokrywa górna zawiera jednak unikatowewykonane metodą utleniania plazmowego. Urządzenie udostępniono w dwóch wersjach kolorystycznych –

ASUS Zenbook S 13 OLED 2023 (UX5304) – najważniejsze cechy

ASUS Zenbook S 13 OLED 2023 – cena i dostępność

ASUS Zenbook S 13 OLED 2023 (UX5304) w wersji kolorystycznej Basalt Grey. | Źródło: mat. własneASUS chwali się tym, że najnowszy Zenbook został zaprojektowany z myślą o ochronie środowiska. Do jego budowy wykorzystano metale i tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu oraz bezhalogenową elektronikę. Zamknięto go poza tym w opakowaniu zgodnym z certyfikatemEkran OLED Zenbooka S 13 OLED 2023 (UX5304) cechuje się rozdzielczością(2880 x 1800 pikseli), proporcjami 16:10 i częstotliwością odświeżania na poziomie. Wyświetlacz ten uzyskał certyfikatyorazw zakresie ochrony wzroku, a także walidacjęASUS Zenbook S 13 OLED 2023 (UX5304). | Źródło: mat. własneZa wydajność urządzenia odpowiada procesorlub, wraz z kartą graficzną Intel. Wersji z procesorem Intel Core i5-1335U towarzyszyi dysk M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD o pojemnościzaś wersji z procesorem Intel Core i7-1355 Ui dysk M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD o pojemnościWarto też wspomnieć o tym, że ASUS Zenbook S 13 OLED 2023 (UX5304) oferuje pełen zestaw portów – dwa porty USB-C z, port USB-A 3.2 Gen 2, port mini jack i port HDMI 2.1. Laptop obsługuje łącznośćoraz rozpoznawanie twarzy, a pojemność jego baterii wynosi 63 Wh. ASUS Zenbook S 13 OLED 2023 (UX5304) pracuje oczywiście pod kontrolą systemu Windows 11 ASUS Zenbook S 13 OLED 2023 (UX5304) oferuje bogaty jak na ultrabooka zestaw portów. | Źródło: mat. własneASUS Zenbook S 13 OLED 2023 w wersji z procesorem Intel Core i5-1335U, 16 GB pamięci RAM i dyskiem SSD o pojemności 512 GB został wyceniony w Polsce na. W wersji z procesorem Intel Core i7-1355U, 32 GB pamięci RAM i dyskiem SSD o pojemności 1 TB kosztuje natomiast od. Urządzenie można zakupić w wielu sieciach detalicznych i sklepach komputerowych.Z okazji premiery laptopa zorganizowano specjalną promocję, która pozwala zakupić model z procesorem Intel Core i5-1335U w ceniezamiast 5999 złotych. Obowiązuje ona do dziś (22 maja 2023) lub do wyczerpania zapasów, tylko w oficjalnym sklepie ASUS Co ważne, moja recenzja ultrabooka ASUS Zenbook S 13 OLED 2023 ukazała się już na łamach serwisu. Gorąco zachęcam Cię do zapoznania się z nią.Źródło: ASUS, fot. tyt. mat. własne