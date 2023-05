Roboty sprzątające Roidmi są hitem sprzedaży. Skąd taka popularność?

Za ich sukcesem stoi kilka czynników.

Robot sprzątający ROIDMI Eva

Komfort użytkowania ponad wszystko

Robot sprzątający ROIDMI Eve Plus

Dzięki tym wszystkim inwestycjom w badania i rozwój, najnowszy produkt Roidmi, wszechstronny robot odkurzający Roidmi Eva jest stanie nie tylko odkurzać i mopować, ale także automatycznie opróżniać zbiornik na kurz i czyścić nakładki mopujące. Jest on na dodatek kompatybilny z Amazon Alexa i Asystentem Google, dzięki czemu wystarczą proste komendy głosowe, aby go uruchomić, zatrzymać jego pracę lub skierować go do stacji dokującej. Dzięki sile ssącej na poziomie 3200 Pa i naciskowi 12 N na mop, z łatwością usuwa nawet bardzo uporczywy brud.Zaletą produktów Roidmi jest też wygoda ich użytkowania. Roboty sprzątające, jako sprzęt nadal stosunkowo nowy wśród urządzeń czyszczących, nadal mają pewne wady. Na przykład, wiele z nich nie jest w stanie dokładnie wysprzątać całego mieszkania i dysponuje zbyt małymi pojemnikami na zanieczyszczenia, które trzeba opróżniać często i ręcznie.Robot odkurzający Roidmi Eve Plus ostatni z tych problemów rozwiązuje. Jego stacja dokująca zawiera wbudowany, trzylitrowy worek odpadowy, który pomieści zawartość dziesiątków koszy robota. Brud jest błyskawicznie zasysany do tego worka z pojemnika robota z siłą 23 000 Pa. Ten nie przenika w żaden sposób do otoczenia, a o zapełnieniu worka odpadowego informuje użytkownika aplikacja mobilna. Roidmi Eve Plus dysponuje siłą ssącą na poziomie 2700 Pa. Dzięki niej i nawigacji laserowej LDS 4.0 radzi on sobie z odkurzaniem wszelkich możliwych powierzchni, czy to twarde podłogi, czy dywany.Roidmi Eva i Roidmi Eve Plus posiadają rzecz jasna także inne cechy, które sprawiają, że są to bardzo dobre urządzenia czyszczące. Z pewnością warto się z nimi zapoznać. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się o Roidmi Eve Plus czegoś więcej, gorąco zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą recenzją tego robota