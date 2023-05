Beepberry to osobliwe połączenie BlackBerry, Raspberry Pi i kalkulatora

Nie kosztuje wiele.

Beepberry, czyli wszystkiego po trochu

"Jestem podekscytowany, mogąc przedstawić mały projekt poboczny, nad którym pracowałem: Beepberry - przenośny komputer z e-papierowym ekranem dla hakerów, przeznaczony do czatowania na Beeper. Można go już dziś zamówić w przedsprzedaży w cenie 79 dolarów. To partnerstwo między mną (@onbeeper) a @sqfmi"

I’m excited to introduce a little side project I’ve been working on: Beepberry - a portable e-paper computer for hackers, designed for chatting on Beeper. It’s available today to pre-order for $79. It’s a partnership between me (@onbeeper) and @sqfmi: https://t.co/hIZRQMTrvr — Eric Migicovsky (@ericmigi) May 17, 2023

Po co to komu?

to marka smartwatchy, która dekadę temu z miejsca zdobyła serca użytkowników serwisu crowdfundingowego Kickstarter. Projektant tych inteligentnych zegarków,, próbuje po raz drugi obudzić emocje pośród internautów, szarpiąc mocno za struny nostalgii. Jego najnowszy projekt to, czyli osobliwe połączenie smartfona BlackBerry, pikokomputera Raspberry Pi oraz... kalkulatora.- napisał na Twitterze Migicovsky. Beeper to aplikacja umożliwiająca rozmawianie na iMessage, WhatsApp i 13 innych kalkulatorach, której współwłaścicielem jest właśnie Migicovsky.Beepberry to de facto przenośny minikomputerek z ekranem wykorzystującym technologię ePapieru. Wyposażono go w energooszczędny ekran LCD Sharp Memory o rozdzielczości 400 x 240 pikseli. Sprzęt otrzymał podświetlaną klawiaturę i touchpad z BlackBerry Classic i można go zamówić z Raspberry Pi Zero W (lub można dostarczyć własne SBC). Całość zasila bateria 2000 mAh. Użytkownik musi tylko wydrukować w 3D własną obudowę.Beepberry ma programowalną diodę RGB do powiadomień, programowalny przycisk boczny oraz port USB-C do programowania i ładowania. Przechowywanie danych umożliwi karta pamięci micro SD.Na Twitterze Migicovsky napisał, że chciał stworzyć urządzenie dla "zajawkowiczów", które pozwalałoby im pozostać w kontakcie z przyjaciółmi i rodziną bez rozpraszania się pełnoprawnym smartfonem.W osobnym poście na blogu twórca wspomniał, że użytkownicy będą musieli znać Linuksa, aby uzyskać jakąkolwiek wartość dodaną z tego urządzenia. "Nie oczekujcie niczego idealnego" - powiedział.Cena Beepberry toza podstawowy model lubza wersję z Raspberry Pi Zero W. Przedsprzedaż trwa tutaj Źródło: Twitter