AOC z nowym monitorem OLED dla graczy

Monitor AOC AGON PRO AG276QZD

Monitor AOC AGON PRO AG276QZD

Mysz AOC AGON AGM600

Monitor z kamerką obsługującą Windows Hello

Monitor AOC Q27P3CW

Monitor powinien przypaść do gustu graczom, którzy oczekują wysokiej jakości obrazu z nasyconymi kolorami i głębokimi czerniami, a jednocześnie chcą cieszyć się dynamiką gamingowego panelu. W zestawie z monitorem znajduje się ergonomiczna podstawa, która umożliwia regulację pozycji ekranu, w tym obustronny pivot.AOC Q24G2A/BK to 23,8-calowy monitor dla graczy z mniejszym budżetem, wyposażony w matrycę IPS o rozdzielczości Quad HD i kontraście 1000:1.Omawiany model jest kompatybilny z technologią Adaptive Sync oraz G-SYNC. Jego częstotliwość odświeżania ekranu wynosi 165 Hz, a czas reakcji to 1 ms (MPRT). Sprzęt powinien sprawdzić się m.in. w dynamicznych grach sieciowych i tytułach nastawionych na rywalizację. Atutem AOC Q24G2A/BK jest też sugerowana cena wynosząca niespełnaW ofercie tajwańskiego przedsiębiorstwa pojawiła się też 10-przyciskowaz metalową rolką oraz podświetleniem LED RGB.Zamontowano w niej sensor Pixart PWM3389 o rozdzielczości 16 000 DPI oraz częstotliwości próbkowania 1000 Hz. Za rejestrowanie naciśnięć głównych przycisków odpowiadają przełączniki Kailh o wytrzymałości 80 milionów kliknięć. AGM600 otrzymała certyfikację NVIDIA Reflex i wspiera NVIDIA Reflex Latency Analyzer. Urządzenie jest kierowane do graczy praworęcznych stosujący palm grip albo claw grip.Kolejną propozycją AOC jest monitor Q27P3CW, wyposażony w 27-calową matrycę IPS o rozdzielczości Quad HD. Odświeżanie ekranu w tym modelu wynosi 75 Hz, a zagęszczenie pikseli to 109 PPI. Wyświetlacz cechuje się pokryciem przestrzeni barwowej sRGB na poziomie 114,2% oraz 100,3% w przypadku Adobe RGB.Co ciekawe, powyżej ekranu monitora umiejscowiono kamerę internetową ze zintegrowanym mikrofonem. Sprzęt ten wspiera funkcję Windows Hello, która pozwala na bezpieczne logowanie się do systemu na podstawie skanu twarzy użytkownika. Dla zwiększenia prywatności po zakończonej rozmowie kamerę można obrócić w dół. Poza złączami HDMI i DisplayPort w wyświetlaczu zintegrowano port USB-C, który wspiera zasilanie Power Delivery 65 W. Ergonomiczna podstawa monitora umożliwia pełne dostosowanie pozycji ekranu – pochylenie, zmianę wysokości, obrót oraz tryb portretowy.Monitor AOC Q27P3CW dostępny jest w polskich sklepach w cenieŹródło: materiały prasowe