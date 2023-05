NVIDIA zaprezentowała karty GeForce RTX 4060 i RTX 4060 Ti - specyfikacja i ceny

Hmmm...

Wiedzieliśmy o tym już wcześniej, ale z racji NDA musieliśmy trzymać język za zębami. NVIDIA zaprezentowała trzy najnowsze karty graficzne z serii GeForce RTX 40. Mowa o układachoraz najtańszym. Progres z generacji na generację widać, ale większość z Was nie będzie nim usatysfakcjonowana. W oczy rzuca się też malutka ilość VRAM w przypadku dwóch z trzech kart w kontekście ich cen.Nowe układy NVIDIA wykorzystujące architekturę Ada Lovelace oficjalnie zaprezentowane. Karty dość mocno różnią się od siebie od strony mocy obliczeniowej, a wszystkie wspierają kodek AV1 oraz technikę DLSS 3. Gdyby nie ona, międzygeneracyjny wzrost wydajności kart w rasteryzacji kształtuje się tak sobie, choć trzeba mieć na uwadze, iż przy lekkim wzroście mocy obliczeniowej udało się zmniejszyć pobór mocy, a to już coś. Wszystkie zaprezentowane dziś układy wykorzystują magistralęto wydajniejsze z propozycji z rdzeniem AD106, różniące się dostępną pamięcią oraz TDP, który wynosi odpowiednio 165 i 160 W. Układy korzystają ze 128-bitowej szyny pamięci i cechują się mocą obliczeniową FP32 na poziomie 22 TFLOPS. Dla porównania, w przypadku GeForce RTX 3060 Ti było to 16 TFLOPS. Większa ilość VRAM GDDR6 w droższym wariancie przyda się osobom grającym w rozdzielczości wyższej od Full HD.GeForce RTX 4060 Ti mają 4352 SP, 136 TMU, 48 ROP, 34 jednostki RT 3. gen i 136 jednostki Tensor 4. gen. Ich taktowanie bazowe to 2310 MHz, a Boost - 2535 MHz.

Wzrost wydajności przede wszystkim z DLSS 3

MSI GeForce RTX 4060 Ti 16 GB Gaming X Trio. | Źródło: MSIto układ zdecydowanie słabszy, z rdzeniem AD107. Moc obliczeniowa FP32 to 15 TFLOPS. Taktowanie bazowe wynosi tu 1830 MHz i rośnie do 2460 MHz w trybie Boost.Najtańszy z nowych układów ma 3072 jednostki SP, 96 TMU, 48 ROP, 24 RT 3. gen oraz 96 Tensor 4. gen. Współczynnik TDP wynosi tu zaledwie 115 W. 8 GB pamięci GDDR6 korzysta z szyny 128-bitowej.MSI GeForce RTX 4060 Ventus. | Źródło: MSIKarta GeForce RTX 4060 Ti jest średnio 2,6 razy wydajniejsza niż karta graficzna RTX 2060 SUPER i 1,7 razy wydajniejsza niż karta graficzna GeForce RTX 3060 Ti. W przypadku tytułów bez generowania klatek karta RTX 4060 Ti jest 1,6 razy szybsza niż karta graficzna RTX 2060 SUPER. Różnice względem RTX 3060 Ti sięgają w porywach 15 procent - nie jest to wiele.Wzrost wydajności w przypadku GeForce RTX 4060 względem GeForce RTX 3060 ma wynosić ok. 20 procent bez wykorzystania DLSS z Frame Generation. Z DLLS 3 różnice mogą sięgać nawet 70 procent.NVIDIA chwali się DLSS 3 w kontekście nowych kart, ale z technologii korzysta obecnie ponad 30 gier i aplikacji. Czy to dużo? Oceńcie sami. Ze starszego DLSS korzysta ponad 300 gier i aplikacji. Oczywiście układy wspierają też NVIDIA Reflex - tu na liście jest 70 gier i aplikacji.Na deser garść wykresów dotyczących wydajności kart, niech przemówią same za siebie.