Znamy listę smartfonów Honor, które będą dostępne w Polsce

Honor z mocną ofertą dla Polaków

Wygląda na to, że saga dotycząca powrotu marki Honor na polski rynek dobiega końca. Niedawno dostępność urządzeń potwierdził polski oddział Orange, a teraz poznaliśmy listę modeli, które będą oferowane na naszym rynku.Honor to marka, które kiedyś należała do Huawei, ale z uwagi na amerykańskie sankcje została odseparowana i dzięki temu może oferować urządzenia wspierające usługi Google.Właśnie ruszyła polskojęzyczna strona internetowa Honor, a dzięki temu dowidzieliśmy się, jakie urządzenia będą promowane nad Wisłą.W ofercie pojawi się szeroka gama urządzeń, a wśród nich równieżznajdujący się w czołówce tegorocznych flagowców do zdjęć i wideo. Model ten zajmuje obecnie trzecie miejsce w rankingu DXOMARK, a wyprzedzają go jedynie Oppo Find X6 Pro i Huawei P60 Pro.HONOR Magic5 Pro to bezkompromisowy flagowiec z 6,81-calowym ekranem OLED. Na pokładzie znajdziemy procesor Snapdragon 8 Gen 2, układ HONOR C1 rozbudowany o RF, pamięć 12 GB + 512 GB oraz zestaw ponadprzeciętnych aparatów: główny aparat szerokokątny 50 MP (f/1.6, OIS), aparat ultraszerokokątny 50 MP (f/2.0) i aparat peryskopowy z teleobiektywem 50 MP (f/3.0, zoom optyczny 3,5x, zoom cyfrowy 100x, OIS). Całość napędza system MagicOS 7.1 (oparty na Android 13).