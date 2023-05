Motorola Razr 40 oficjalnie z datą premiery

Zapowiedziano premierowe wydarzenie.

Premiera nowych Motoroli Razr

Motorola Razr 40 – co już wiemy o nowych smartfonach?

Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem składanego smartfona, być może powinieneś poczekać z zakupem do czerwca. Wygląda bowiem na to, że wachlarz dostępnych składanych smartfonów niedługo się powiększy.opublikowała na Twitterze krótkie wideo, które sugeruje, że już 1 czerwca firma zaprezentuje kolejną generację smartfonów Motorola Razr – Motorola Razr 40 . Mowa oczywiście o smartfonach składanych.Wspomniane wideo trwa zaledwie 6 sekund i pokazuje naprawdę niewiele. Pokazane jednak w filmie kontury, zdające się być konturami składanego smartfonu Razr, oraz tekst „Flip the script”, wyraźnie wskazują jednak na to, że wydarzenie, które najwyraźniej odbędzie się, będzie poświęcone smartfonom z serii Motorola Razr 40.Warto wspomnieć, że podobne wideo zostało opublikowane w mediach społecznościowych również przez polskie oficjalne konta Motorola. Co ciekawe, wygląda na to, że nowa seria smartfonów Motorola Razr zadebiutuje szybciej niż poprzednia. Dla przypomnienia Motorola Razr 2022 miała swoją premierę w sierpniu ubiegłego roku.Co smartfony z serii Motorola Razr 40 zaoferują? Na początek warto wspomnieć, że najprawdopodobniej będzie ona zawierać dwa smartfony –opublikował wcześniej zdjęcia Motoroli Razr 40 Ultra, dzięki czemu mogliśmy się przekonać, że smartfon ten ma zawierać eleganckie, delikatnie zaoblone krawędzie, a także zewnętrzny ekrano przekątnejzajmujący niemalże całą powierzchnię urządzenia. Prezentuje się on naprawdę świetnie.