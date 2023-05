Śpiewający komputer z 1961 roku jest jak GLaDOS z gry Portal

Śpiewa, ale nie chce zagłady ludzkości.



Jeżeli graliście w Portal, z pewnością pamiętacie charakterystyczny głos GLaDOS, superinteligentnego komputera-złoczyńcy. Ba, być może zapadł Wam nawet w pamięć utwór śpiewany przezeń pod koniec gry, w trakcie napisów końcowych. Jeśli nie, zapewne kojarzycie komputer HAL 9000 z filmu 2001: Odyseja Kosmiczna w reżyserii Stanleya Kubricka. Ich specyficzne brzmienie nie wzięło się znikąd. Było ono inspirowane pierwszymi komputerowymi syntezatorami mowy. GLaDOS była może pierwszym śpiewającym komputerem w świecie gier, ale pionierem piosenki komputerowej był IBM 7094.







Pierwszy komputer, który zaśpiewał

Pierwszym komputerem, który zaśpiewał piosenkę – czy też raczej: wykorzystał do tego zadania syntezator wokalny – był IBM 7094. Stało się to w 1961 roku, a cały proces zarejestrowała firma Bell Labs. Nowoczesny jak na tamte czasy komputer typu mainframe, zajmujący powierzchnię wielkości niemałego pomieszczenia, zaśpiewał utwór Daisy Bell, znany także jako Bicycle Built for Two, z 1892 roku. Był to pierwszy raz, gdy komputerowo zsyntetyzowany wokal i towarzysząca mu muzyka zostały odtworzone na komputerze.



Akompaniament instrumentalny do utworu zapewniał szeroko stosowany program do generowania dźwięku MUSIC, autorstwa Maxa Matthewsa z 1957 roku. Początkowo tworzono go dzięki podłączeniu... skrzypiec do IBM 704, starszej wersji IBM 7094, wyznaczając tym samym przełomowy moment w syntezie muzyki cyfrowej.







I tak, to właśnie ta piosenka zainspirowała twórców filmu 2001: Odyseja Kosmiczna do stworzenia sceny, w której HAL 9000 śpiewa piosenkę Daisy, którą nauczył go Langley.







Spodobały się Wam powyższe brzmienia syntezy głosu? Zainteresujcie się programami typu vocaloid. Syntezatory śpiewu łączą technologie syntezy mowy oraz syntezy dźwięku, pozwalając na tworzenie przebiegów śpiewu przez wpisywanie tekstu, który ma zostać zaśpiewany oraz melodii.



