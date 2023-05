HTC nadal sprzedaje smartfony. HTC U23 pro debiutuje w Polsce

Niespodzianka.

Pamiętacie jeszcze o HTC, marce smartfonów, która na początku ich ery nierzadko dyktowała trendy w mobilnym świecie? Otóż marka ta dalej istnieje i nie podzieliła, przynajmniej na razie, losów LG. Zachowuje się raczej jak Sony, wypuszczając kolejne urządzenia rzadko i bez większego rozgłosu. Dziś w Polsce debiutuje najnowsza propozycja marki HTC w postaci smartfona HTC U23 Pro 5G. To średniak kosztujący nieco ponad 2 tysiące złotych.HTC U23 Pro to kolejny smartfon obsługujący intensywnie rozwijaną w Polsce technologię 5G. Wyświetla obraz na 6,7-calowym ekranie OLED o rozdzielczości Full HD, z odświeżaniem obrazu o częstotliwości 120 Hz. Chroni je szkło Gorilla Glass Victus, a sama obudowa spełnia normę IP67.

HTC U23 Pro - cena

HTC U23 Pro 5G. | Źródło: HTCUrządzenie wyposażono w układ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci na dane. Sugeruje to średniopółkowe DNA telefonu, na co z resztą wskazuje też jego cena. Nowy telefon HTC wykorzystuje baterię o pojemności 4600 mAh z dość rozczarowującym ładowaniem przewodowym 30 W i bezprzewodowym 15 W.HTC U23 Pro 5G. | Źródło: HTCNowość HTC dysponuje łącznie czterema aparatami tylnymi. Główny ma matrycę 108 Mpix oraz obiektyw o jasności f/1.7 z optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Producent donosi, że może nagrywać filmy z OIS i HDR tylko w rozdzielczości 1080p. Modułowi głównemu towarzyszą ten z obiektywem ultraszerokokątnym (8 Mpix, f/2.4), makro (5 Mpix, f/2.2) oraz czujnik głębi (f/2.4). Z przodu widnieje kamerka 32 Mpix z obiektywem f/2.45.HTC U23 Pro wspiera 5G, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6e oraz GNS z GPS, GLONASS, Galileo i BDS. Ma także gniazdo jack 3,5 mm.HTC U23 Pro jest dostępny przedpremierowo w polskich sklepach w wariantach kolorystycznych Coffee Black (czarnym, który na zdjęciach wygląda raczej jak brązowy) oraz Snow White (białym).HTC U23 Pro 5G. | Źródło: HTCCena HTC U23 Pro w oficjalnym sklepie HTC oraz sprzedawców detalicznych wynosi 2599 złotych. Zamawiając w przedsprzedaży HTC U23 pro w sklepie HTC.com od 18 maja 2023 roku do 4 czerwca 2023 roku kupujący otrzyma parę słuchawek HTC True Wireless Earbuds Plus o wartości ok. 199 złotych, w kolorze czarnym, w prezencie.Źródło: HTC