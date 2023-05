Creative Live! Cam Sync 4K. to nowa kamera dla twórców i nie tylko

Rejestruje obraz w 4K.

ma w swojej ofercie nie tylko karty dźwiękowe, słuchawki czy głośniki, ale również kamery internetowe. Mowa o takich urządzeniach jak, gwarantujących odpowiednio obraz 1080p oraz 2K QHD. Teraz na rynku debiutuje kamera internetowa Creative rejestrująca obraz w 4K –Creative Live! Cam Sync 4K została wyposażona w przetwornik obrazui system obiektywów z przysłoną o rozmiarze. Oferuje ona pole widzenia wynoszące 95 stopni po przekątnej.Najnowsza kamerka Creative to także przewód zakończony złączem, w pełni regulowana rotacja horyzontalnai możliwość nachylenia ooraz zgodność ze standardem. Ponadto kamerka pozwala na jej montaż na statywie. Za rejestrowanie audio odpowiadają dwa dookólne mikrofony typu MEMS.

Kamera z użytecznymi funkcjami

Creative Live! Cam Sync 4K – cena i dostępność

Creative Live! Cam Sync 4K. | Źródło: CreativeCreative Live! Cam Sync 4K może rejestrować obraz w formacieoraz. Format MJPEG umożliwia nagrywanie w, 1440p o 1200p przy 25 klatkach na sekundę lub w 1080p, 720p, 600p i 480p przy 40 klatkach na sekundę.Istotną funkcją kamerki Creative Live! Cam Sync 4K jest. Ma ona pozwalać na uzyskanie optymalnej ekspozycji podczas każdej rozmowy wideo i w każdych warunkach oświetleniowych. Aby z niej skorzystać, wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk BLC kamery.Creative Live! Cam Sync 4K umożliwia też ręczną regulację ostrości za pomocą pierścienia ostrości otaczającego obiektyw. Poza tym kamera zawiera wbudowaną osłonę obiektywu.Creative Live! Cam Sync 4K zawiera przycisk umożliwiający włączenie kompensacji oświetlenia tła. | Źródło: CreativeCreative Live! Cam Sync 4K współpracuje z większością popularnych aplikacji do przesyłania strumieniowego oraz platform do prowadzenia wideokonferencji. Aby z niej korzystać, wystarczy podłączyć ją do komputera. Na jej konfigurację pozwala jednak aplikacja Creative , wraz z modułemNowa kamera Creative jest kompatybilna z komputerami z systemamioraz. Ponadto można z niej korzystać w parze z konsolamiKamera Creative Live! Cam Sync 4K została wyceniona na 289 złotych. Można kupić ją już teraz w sklepie Creative.Creative Live! Cam Sync 4K jest dedykowana streamerom, a także osobom pracującym zdalnie lub uczącym się w domu.fot. tyt. Creative