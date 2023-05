Smartfony Oppo Reno10 z datą premiery. Wyglądają intrygująco

Tak wygląda Oppo Reno10

Ostatnią dużą premierą Oppo na polskim rynku był flagowy składak Find N2 Flip . Producent nie zdecydowało się na wprowadzenie na nasz rynek serii Reno9 , a tymczasem w Chinach wkrótce zadebiutuje. Właśnie poznaliśmy datę premiery nowych smartfonów.Smartfony z serii Oppo Reno10 zadebiutują już, a w jednym z chińskich sklepów pojawiły się oficjalne zdjęcia produktowe. Przyjrzyjmy się zatem bliżej całej serii, w której skład wchodząOficjalne zdjęcia potwierdziły wcześniejsze przecieki, mamy do czynienia z designem nawiązującym do Reno9, ale zmianie uległa głównie wyspa aparatów. Producent postawił na zagięte dłuższe krawędzie, co z pewnością poprawi chwyt. Owalny moduł aparatów wystaje poza korpus, a różnica pomiędzy poszczególnymi modelami rozbija się o detale.Wygląda na to, że wszystkie trzy warianty Reno10 otrzymają zagięty ekran, a jego przekątna to około 6,7 cala. Wiemy też, że Reno10 będzie dostępny z 8/256 GB lub 12/256 GB pamięci, podczas gdy wariant Pro otrzyma 16 GB RAM i 256 GB lub 512 GB pamięci masowej.Reno10 i Reno 10Pro będą dostępne w kolorze czarny, złotym i niebieskim, natomiast wariant Pro+ otrzyma dodatkowo kolor fioletowy.