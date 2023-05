Apple wspiera już 2,6 miliona miejsc pracy w Europie

Wspiera też zieloną transformację.

Apple wydaje coraz więcej pieniędzy w Europie

"Firmę Apple przyciągnęły tu ponad 40 lat temu europejski duch innowacji i mnóstwo niezwykle utalentowanych osób. Wkład tego regionu w rozwój naszych produktów jeszcze nigdy nie był tak duży"

"Pogłębione partnerstwo z europejskimi dostawcami pomaga w tworzeniu przełomowych technologii. Cieszy nas ścisła współpraca z europejskimi dostawcami, która ułatwia nam dekarbonizację całego naszego globalnego łańcucha dostaw."

Nie tylko wielkie przedsiębiorstwa

Apple dokłada coraz większych starań ku temu, aby stopniowo uniezależniać się od Azji. Producent z siedzibą w Cupertino w ostatnim czasie intensyfikuje swoje działania w Europie, co znajduje wyraz między innymi w inwestycjach w europejskich dostawców oraz wspieranie miejsc pracy w tym regionie. Właśnie dowiedzieliśmy się, że wydatki Apple na europejskich dostawców wzrosły od 2018 roku już o ponadFirma Apple podała, że w ciągu ostatnich pięciu lat nakłady na dostawców europejskich wynosiły łącznie, przy czym w samym tylko 2022 roku było to aż. Skalę działań pokazuje fakt, iż inwestycje dotyczą ponad. Inwestycje te sprzyjają stymulowaniu rozwoju w tej części świata. Apple zapewnia też, że sprzyjają one zielonej transformacji europejskiego przemysłu.Przypominamy, że Apple zobowiązało się do osiągnięcia neutralności węglowej w całym łańcuchu dostaw przed 2030 rokiem. Globalna działalność korporacyjna Apple jest podobno neutralna węglowo od 2020 roku.- powiedziała Cathy Kearney, wiceprezeska Apple w pionie Operations.Mogłoby się wydawać, że największe korporacje współpracują wyłącznie z dużymi podmiotami. Apple przekonuje, że wśród europejskich dostawców firmy można znaleźć także rodzinne przedsiębiorstwa, takie jak TRUMPF z siedzibą w Ditzingen w Niemczech - to światowy lider sektora laserów, maszyn i technologii przemysłowych. Minilaser TRUMPF trafił m.in. do czujnika zbliżeniowego iPhone'a. Firma dostarczyła już Apple przeszło miliard (!) takich laserów.Apple podaje, że współpracuje z dostawcami także po to, aby rozwijać innowacje chroniące planetę i przeciwdziałać zmianom klimatycznym - w tym celu firmy uczestniczą w programie czystej energii u dostawców. Chodzi tu m.in. o rozwiązania w zakresie energii odnawialnej, na przykład farmy wiatrowe i instalacje solarne czy innowacje takie jak umowy na wirtualny zakup prądu.Źródło: Apple