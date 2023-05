Inteligentne oświetlenie odstraszy intruza. WiZ wprowadza system Home Monitoring

Jego częścią będzie też kamerka.

Inteligentne oświetlenie może pełnić jeszcze więcej funkcji niż sądziłeś. Firma, znana wcześniej jako, już niedługo wprowadzi do sprzedaży nowy zestaw, który pozwoli Ci zadbać o bezpieczeństwo domu. W jego skład będzie wchodzić nie tylko inteligentne oświetlenie, ale także pierwsza w ofercie markikamerka do monitoringu. Samo oświetlenie ma oferować funkcje takie jak symulowanie obecności w domu, inteligentne alarmy świetlne czy wykrywanie ruchu.System WiZ Home Monitoring ma współpracować z aplikacją WiZ, która dzięki swoim nowym możliwościom ma pozwalać na kontrolowanie oświetlenia i monitorowania domu za pomocą jednego kliknięcia. Wystarczy, że przy opuszczaniu domu wybierzemy nasze predefiniowane ustawienie, a system WiZ aktywuje wybrane przez nas funkcje. Gdy system WiZ wykryje intruza, aplikacja natychmiast nas o tym powiadomi.

Nowa kamerka do monitoringu domu

WiZ Home Monitoring – ceny i dostępność

System WiZ Home Monitoring ma współpracować z aplikacją WiZ. | Źródło: SignifySystem WiZ Home Monitoring ma wykrywać intruzów za pośrednictwem– technologii wykorzystującej do wykrywania ruchu sygnały Wi-Fi. Dzięki niej jakikolwiek kompatybilny produkt marki WiZ ma być zdolny do wykrywania aktywności w danym obszarze, pełniąc jednocześnie rolę czujnika ruchu.Oświetlenie będzie bardzo istotnym elementem systemu Home Monitoring. To ma bowiem być w stanie symulować obecność domowników w domu, a także reagować na wykrycie ruchu - na przykład poprzez miganie lub wyświetlanie żywych kolorów. W aplikacji będzie można działanie tych funkcjonalności spersonalizować.Jak wspomniałam, częścią systemu WiZ Home Monitoring ma być również pierwsza w ofercie WiZ kamerka do monitoringu domu., bo tak brzmi jej nazwa, pozwoli monitorować dom przez cały czas, także w nocy. Podgląd na rejestrowany przez nią obraz najdziemy rzecz jasna w aplikacji Wiz.Kamerka WiZ Indoor. | Źródło: SignifyWiZ Indoor będzie widzieć w ciemności, wykorzystując podczerwień, a także wykrywać głośne dźwięki i ruch czy wysyłać użytkownikowi odpowiednie powiadomienia. Kamera zaoferuje dwukierunkowe audio, kąt widzenia 120 stopni, jakość Full HD. Będzie wyposażona w slot na karty SD.Kamera WiZ Indoor trafi do sprzedaży w drugiej połowie maja i ma kosztować. Zestaw startowy WiZ Home Monitoring zadebiutuje zaś w sklepach 15 czerwca, w cenieWiZ dodatkowo będzie oferować opcjonalną subskrypcję. Ta pozwoli odblokować dodatkowe funkcje systemu Home Monitoring, na przykład możliwość przechowywania multimediów z kamery Wiz Indoor w chmurze przez 30 dni, definiowania stref aktywności ruchowej oraz uruchomienia ręcznego nagrywania.Źródło: Signify, fot. tyt. Signify