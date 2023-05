Nie kupujecie kart NVIDIA, więc prezes zarobił tylko 21 milionów dolarów. Nie wstyd Wam?

Szkoda, że tylko część.

Zarobki CEO NVIDIA mniejsze od spodziewanych

Ceny kart graficznych NVIDIA przez ostatnie lata były delikatnie mówiąc wysokie. Sytuacji wcale nie zmieniła diametralna poprawa dostępności tychże, związana z wielkim kryptowalutowym krachem. Za nowości z serii GeForce RTX 40 nadal trzeba płacić majątek - i to pomimo dwukrotnej już obniżki cen najdroższych układów. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w wynikach finansowych NVIDIA, które są dalekie od zakładanych. CEO NVIDIA Jensen Huang zarobił przez to mniej pieniędzy.Dyrektor generalny NVIDIA, Jensen Huang, nie otrzyma maksymalnej wypłaty, jakiej mógłby się spodziewać, gdyby ubiegłoroczny cel sprzedażowy został zrealizowany. Według The Register, Huang zainkasuje "zaledwie" 21,35 miliona dolarów, co daje w przeliczeniu 88,415 milionów złotych. Daje to tygodniówkę na poziomie 1,7 miliona złotych, dzienny zarobek w wysokości 242 898 złotych iPodobnie jak bywa to w przypadku wielu innych szefów największych korporacji, spora część "wypłaty" ma miejsce w akcjach. Dla przykładu, CEO Google, Sundar Pichai, otrzymał łącznie 226 milionów dolarów , oczywiście wraz z akcjami. Wcześniej podjął decyzję o zwolnieniu ponad 12 tysięcy pracowników.