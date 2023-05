Lenovo rozdaje klocki LEGO. Jest pewien haczyk

Należy spełnić określone warunki.

Klocki LEGO dla kupujących laptopy i tablety Lenovo

Klocki LEGO to doskonała zabawa nie tylko dla najmłodszych, ale także dorosłych - nie dajcie nudziarzom wmówić sobie, że jest inaczej. Tworzenie trójwymiarowych konstrukcji jest jak układanie puzzli, choć moim zdaniem odrobinę ciekawsze. Niespodziankę dla miłośników klocków LEGO przygotowała firma Lenovo. Jeśli planujesz zakup laptopa lub tabletu tej marki, po finalizacji transakcji otrzymasz fajny gratis.15 maja wystartowała promocja Lenovo, która potrwa do 25 czerwca 2023 roku. Z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka popularny producent elektroniki użytkowej przygotował niespodziankę w postaci klocków LEGO dołączanych do wybranych urządzeń. Uwaga: aby otrzymać zestawlub, należy wypełnić specjalny formularz.Promocja związana z mniejszym zestawem LEGO Technic 42107 Ducati Panigale V4 R dotyczy zakupu laptopów Lenovo wyposażonych w procesor Intel: IdeaPad 3, IdeaPad Slim 3, IdeaPad 5, IdeaPad Slim 5 oraz Chromebooków Lenovo, a także tabletów z serii P11 2. generacji, P11 Pro 2. generacji iP12 Pro