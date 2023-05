Bez wątpienia Motorola Razr 40 Ultra będzie najładniejszym składanym smartfonem na rynku. Wyciekły zdjęcia

Motorola Razr 40 Ultra / foto. Evan BlassWedług przecieków wewnątrz znajdziemy elastyczny, 6.7-calowy panel AMOLED (144Hz, HDR10+), a za wydajność powinien odpowiadać flagowy procesor Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm). Wygląda zatem na to, że Razr 40 Ultra będzie prawdziwym flagowcem wśród składaków bez kompromisów związanych z wydajnością.Motorola Razr 40 Ultra / foto. Evan BlassWcześniej w sieci pojawiły się doniesienia, że smartfon może kosztować nawet 1200 euro (ok. 5500 zł), ale producent może szykować też tańszy model (Razr 40) z mniejszym ekranem zewnętrznym, którego wygląd będzie zbliżony do Galaxy Z Flip 4.