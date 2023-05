Infinix Note 30 nadchodzi. Tak szybkiego ładowania indukcyjnego w tanim smartfonie jeszcze nie było

Infinix Note 30 zadebiutuje już wkrótce

Technologia szybkiego ładowania Infinix All-Round FastCharge

Infinix to producent smartfonów, którego rozpoznawalność nie jest jeszcze tak duża, jak w przypadku chińskich rywali. Firma jednak brnie do przodu planując kolejne urządzenia, które mogą namieszać na rynku. Najnowsze przecieki sugerują, że seria Infinix Note 30 może być przełomowa z uwagi na kilka aspektów.Na łamach naszego serwisu przetestowaliśmy m. in. Infinix Note 12 (2023) oraz Infinix Note 12 Pro . Oba urządzenia okazały się całkiem rozsądnymi propozycjami w swoim przedziale cenowym, dlatego z niecierpliwością czekamy teraz na Infinix Note 30.Serwis GSMArena , powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą doniósł, że producent ujawni nową serię smartfonów jeszcze w tym miesiącu. Co więcej, plotki głoszą, że urządzenia wyposażone będą w autorską technologię szybkiego ładowania, która obsługuje przewodowe ładowanie o mocyi bezprzewodowe o mocy. Technologia współpracuje również ze standardowymi protokołami branżowymi, takimi jak USB Power Delivery 3.0.Urządzenia Infinix Note 30 ze średniej półki cenowej nie będą oferowały maksymalnej mocy All-Round FastCharge, ale wprowadzą szybkie ładowanie przewodowe i bezprzewodowe do smartfonów za mniej niż 300 dolarów. W tym przedziale cenowym trudno znaleźć sprzęt wspierający ładowanie indukcyjne.Na razie nie znamy szczegółowej specyfikacji serii Infinix Note 30. Z pewnością producent będzie chciał powalczyć z konkurencją nie tylko w kwestii szybkiego ładowania.