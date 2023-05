ASUS ROG Ally - polska cena i specyfikacja konsoli ujawnione

Dziś odbyała się oficjalna prezentacja pierwszej konsoli ROG z systemem Windows 11, która napędzana przez najnowszy procesor AMD Ryzen. Urządzenie, które stanowi bezpośrednią konkurencję dla Steam Deck wkrótce zagości na polskich półkach cenowych. Cena? Wciąż drożej od konsol stacjonarnych, ale na tle konkurencji sprzęt wypada całkiem rozsądnie.



Urządzenie dostępne będzie w sprzedaży na całym świecie 13 czerwca 2023 roku, zamówienia przedpremierowe w Polsce ruszają już wkrótce.



Dziś odbyała się oficjalna prezentacja pierwszej konsoli ROG z systemem Windows 11, która napędzana przez najnowszy procesor AMD Ryzen. Urządzenie, które stanowi bezpośrednią konkurencję dla Steam Deck wkrótce zagości na polskich półkach cenowych. Cena? Wciąż drożej od konsol stacjonarnych, ale na tle konkurencji sprzęt wypada całkiem rozsądnie.Urządzenie dostępne będzie w sprzedaży na całym świecie 13 czerwca 2023 roku, zamówienia przedpremierowe w Polsce ruszają już wkrótce.

ROG Ally w pełnej krasie / foto. ASUS



ROG Ally to tak naprawdę miniaturowy komputer z systemem



Konsola przenośna z AMD Ryzen Z1 Extreme

Jak informuje producent, konsola napędzana przez nowy procesor AMD Ryzen Z1 Extreme z łatwością poradzi sobie z grami AAA i tytułami indie w 1080p. Dodatkowo wraz ze sprzętem gracze otrzymają także 3 miesięczny dostęp do Xbox Game Pass Ultimate.



Sprzęt napędzany jest przez nowy procesor z serii Ryzen Z1 firmy AMD. Zbudowany na architekturze Zen 4 w połączeniu z grafiką opartą na architekturze AMD RDNA 3 procesor Ryzen Z1 Extreme oferuje 8 rdzeni, 16 wątków i do 8,6 teraflopów mocy. Drugi wariant z procesorem AMD Ryzen Z1 oferujący 6 rdzeni i 12 wątków obliczeniowych będzie dostępny później, w trzecim kwartale 2023 roku. Oba z modeli obsługują technologie upscalingu AMD FidelityFX Super Resolution i AMD Radeon Super Resolution.



ROG Ally to tak naprawdę miniaturowy komputer z systemem Windows 11 . Mowa tutaj o pełnym Windowsie bez żadnych przeróbek. Oznacza to, że gracze będą mogli bez przeszkód i kombinowania instalować swoje ulubione aplikacje pokroju Steam , Epic Game Launcher czy GOG Galaxy i pobierać ulubione gry. Producent gwarantuje rozgrywkę w rozdzielczości 1080p.Jak informuje producent, konsola napędzana przez nowy procesor AMD Ryzen Z1 Extreme z łatwością poradzi sobie zi tytułami indie w. Dodatkowo wraz ze sprzętem gracze otrzymają także 3 miesięczny dostęp do Xbox Game Pass Ultimate.Sprzęt napędzany jest przez nowy procesor z serii Ryzen Z1 firmy AMD. Zbudowany na architekturze Zen 4 w połączeniu z grafiką opartą na architekturzeoferuje 8 rdzeni, 16 wątków i do 8,6 teraflopów mocy. Drugi wariant z procesorem AMD Ryzen Z1 oferujący 6 rdzeni i 12 wątków obliczeniowych będzie dostępny później, w trzecim kwartale 2023 roku. Oba z modeli obsługują technologie upscalingu AMD FidelityFX Super Resolution i AMD Radeon Super Resolution.