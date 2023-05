Nowe smartfony Sony zaprezentowane. Oto Xperia 1 V i Sony Xperia 10 V

Zarówno flagowiec jak i średniak mają być mocne fotograficznie.

Sony poszerza swoją ofertę smartfonów o nowe urządzenia. Firma właśnie zaprezentowała bowiem aż dwa smartfony, które wkrótce wprowadzi do sprzedaży – flagowcaoraz średniopółkowego. Co takiego urządzenia te zaoferują? Czy warto się nimi zainteresować. Oto wszystko, co powinieneś wiedzieć na ich temat.Sony nie rezygnuje w swoich smartfonach z ekranów o proporcjach. Ekranem o takich proporcjach ma dysponować bowiem, czyli wspomniany nowy flagowiec Sony. Będzie to ekrano rozdzielczościi przekątnej. Zaoferuje on częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Będzie pokrywać go ochronne szkłoCo ciekawe, wbrew panującym od dłuższego czasu trendom, Sony nie umieściło w ekranie smartfonu wcięcia na kamerkę. Zamiast tego kamerka jest częścią ramki znajdującej się nad funkcjonalną częścią wyświetlacza.

Sony Xperia 10 V czyli lekki średniak

Xperia 1 V i Xperia 10 V – ceny i dostępność

Sony Xperia 1 V. | Źródło: SonyTył Xperii 1 V także będzie pokryty szkłem Gorilla Glass Victus 2, ale o specjalnym wykończeniu zmniejszającym śliskość urządzenia. To, w połączeniu z wyżłobieniami na bocznych krawędziach smartfonu, ma sprawiać, że ten będzie stabilnie leżał w dłoni. Xperia 1 V ma być wodo- i pyłoszczelna, zgodnie z certyfikacjami. Będzie dysponować jednak złączemZa wydajność Xperii 1 V ma odpowiadać procesor, zaś jeśli chodzi o pamięć, urządzenie będzie oferować, z możliwością rozszerzenia jej za pomocą karty. Tym razem Sony zadbało o to, aby flagowiec się nie przegrzewał, w przeciwieństwie do Xperii 1 IV, zwiększając o 60% arkusz rozpraszający ciepło.Sony Xperia 1 V z tyłu. | Źródło: SonyJeśli chodzi o aparaty, to kamera przednia będzie dysponować sensorem 12 MP (F/2.9; 1/2.9”). Z tyłu znajdą się trzy sensory – sensor 48 MP (F/1.9; 1/1.35”) z OIS, sensor 12 MP z obiektywem ultraszerokokątnym (F/2.2; 1/2.5”) oraz sensor 12 MP (F/2.3-2.8; 1/3.5”) z teleobiektywem oferującym zoom optyczny 3,5 x i 5,2x (z płynnym przełączaniem się między wartościami pośrednimi). Producent chwali się, że Sony Xperia 1 V jako pierwszy na świecie smartfon będzie wyposażona w nowy przetwornik obrazu, który ma zapewniać jeszcze lepsze parametry zdjęć, zwłaszcza te wykonywane przy słabym oświetleniu, niż poprzednik.Sony Xperia 1 V będzie wyposażona w baterię o pojemnościktóra ma pozwalać na oglądanie filmów przez 20 godzin bez przerwy. Smartfon ma obsługiwać zarówno ładowanie przewodowe, jak i bezprzewodowe. Ładowarka przewodowa ma umożliwić naładowanie smartfonu od 0 do 100% w 30 minut.Sony Xperia 10 V, smartfon ze średniej półki cenowej zapowiedziany przez Sony, także będzie wyposażony w ekran, jednakże o przekątneji rozdzielczości. Rozczarowuje to, że wyświetlacz ten zaoferuje jedynieczęstotliwości odświeżania. I tutaj kamerka nie zostanie umieszczona we wcięciu w ekranie, a w obrębie czarnego paska nad jego funkcjonalną częścią.Sony Xperia 10 V – różne wersje kolorystyczne. | Źródło: SonyEkran smartfonu będzie pokryty szkłem ochronnym. Całość obudowy urządzenia będzie z kolei wykonana z tworzywa sztucznego. Dzięki temu Xperia 10 V ma jednak ważyć tylko. Tu także nie zabraknie certyfikacjii gniazdaProcesor zastosowany w tym modelu to. Smartfon ma mieć jedynie, ale także z możliwością rozszerzenia jej z użyciem kartySony Xperia 10 V. | Źródło: SonyKamera przednia Xperii 10 V będzie wyposażona w sensor 8 MP, a tylna ma składać się również na trzy sensory. Będą to sensor 48 MP (F/1.8, 1/2.0") z OIS, sensor 8 MP z obiektywem ultraszerokokątnym oraz sensor 8 MP z teleobiektywem i zoomem optycznym 2x.Sony Xperia 10 V ma być zasilana baterią o pojemności. Producent nie ujawnił, czy smartfon będzie obsługiwał szybkie ładowanie.Sony Xperia 1 V będzie oferowana przez producenta w cenie około, natomiast Xperia 10 V w cenie około. Obydwa urządzenia będą sprzedawane w kilku różnych wersjach kolorystycznych.Xperia 10 V ma trafić do polskich sklepów mniej więcej w połowie czerwca. Xperia 1 V pojawi się w nich natomiast pod koniec czerwca. Na debiut tych urządzeń musimy zatem jeszcze trochę poczekać.Źródło: Sony, fot. tyt. Sony