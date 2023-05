Realme 11 Pro i 11 Pro+ oficjalnie. Poznaliśmy wygląd, cenę i specyfikację

Zgodnie z zapowiedziami, 10 maja odbyła się premiera smartfonóworaz. Urządzenia na razie zaliczyły lokalny debiut w Chinach, a dzięki temu poznaliśmy ich cenę i specyfikację. Jakie zmiany zaszły w stosunku do modeli realme 10 Pro+ oraz realme 10 Pro? Zdecydowanie odmieniono design, ale to nie jedyna różnica. Sprawdźmy zatem możliwości najnowszych średniaków Realme 11 Pro i 11 Pro+.Już wcześniej producent ogłosił, że nowe urządzenia marki zostały zaprojektowane we współpracy z Matteo Menottim – projektantem, który odpowiadał za wzornictwo w słynnej marce Gucci. Tylna obudowa smartfonów pokryta jest ciekawym materiałem, fakturą nawiązująca do skórki owoców liczi. Dla designera inspirację podczas tworzenia projektu stanowił włoski Mediolan.

Realme 11 Pro+ debiutuje z głównym aparatem 200 MP / foto. Realme

Realme 11 Pro+ / foto. Realme

Specyfikacja Realme 11 Pro+

Ekran w Realme 11 Pro+ / foto. Realme

Specyfikacja Realme 11 Pro

Realme 11 Pro w kolorach: Sunrise Beige, Oasis Green / foto. Realme

W serii 11 Pro zastosowano także technikę szwów 3D oraz pierwszą w branży teksturę tkaną 3D, które mają zapewnić komfortowe i pewne trzymanie telefonu w dłoni. Smartfony będą dostępne w trzech kolorach: Oasis Green, Astral Black oraz Sunrise Beige.realme 11 Pro+ 5G zapowiada się ciekawie od strony fotograficznej - telefon wyposażono w unowocześniony sensor Samsung ISOCELL HP3 SuperZoom 200MP o rozmiarze 1/1,4 cala oraz przesłoną f/1,69. Jak podaje chiński producent, smartfon wykorzystuje technologię wewnątrz czujnika do obsługi czterokrotnego, bezstratnego zoomu. Na froncie zaimplementowano aparat do selfie Sony Selfie 32 MP, są też użyteczne dodatki, jak tryb Portretu Grupowego czy tryb Fotografii Ulicznej 4.0.realme 11 Pro+ 5G został wyposażony w baterię o pojemności 5000 mAh oraz technologię ładowania. Front wypełnia zakrzywiony ekran –. Ciekawostką jest częstotliwość przyciemniania (2160 Hz) i pierwsza w historii automatyczna regulacja jasności na poziomie 20 000.Za wydajność odpowiada chipsetwspierany przez maksymalnie 12GB RAM i do 1 TB pamięci masowej.Cena wersji 12/256 GB w Chinach zaczyna się od 1999 CNY (ok. 1200 zł po przeliczeniu) i dochodzi do 2599 CNY (ok. 1600 zł po przeliczeniu) za model z 12GB / 1TB. Otwarta sprzedaż w Chinach rozpocznie się 15 maja. Na razie nie podano szczegółów na temat dostępności globalnej oraz cen.Model realme 11 Pro wygląda podobnie do swojego droższego odpowiednika, ale mamy tutaj do czynienia z pewnymi oszczędnościami. Smartfon wyposażono w procesor Dimensity 7050 5G, podstawowa wersja oferuje 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Za ładowanie odpowiada technologia SUPERVOOC o mocy 67 W. Pojemność baterii nie rozczarowuje (5000 mAh).Model realme 11 Pro oferuje obiektyw główny 100 MP (OIS) oraz dwukrotny, bezstratny zoom, a także tryb Auto-Zoom czy tryb Fotografii Ulicznej 4.0. Na pokładzie jest też aparat makro 2 MP, a z przodu znajduje się kamera 16 MP (82,3°, f/2,45).Front nawiązuje do półki premium za sprawą wyświetlacza AMOLED o przekątnej 6,7 cala, który oferuje rozdzielczość FHD+, jasność do 950 nitów i częstotliwość odświeżania 120 Hz. Nie każdemu użytkownikowi spodobają się jego zakrzywione krawędzie.Smartfony realme z serii 11 Pro są dostępne w trzech wariantach kolorystycznych: Sunrise Beige, Oasis Green i Astral Black.Cena Realme 11 Pro zaczyna się od 1700 CNY (ok. 1100 zł) za podstawową jednostkę 8/256 GB. Dostępne są również warianty 12/256 GB za 2000 CNY (ok. 1200 zł) i 12/512 GB za 2200 CNY (ok. 1300 zł). Ceny wariantów globalnych będą oczywiście odpowiednio wyższe z uwagi na cła i podatki.Źródło: Realme